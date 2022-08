Biden Meminta Kongres Paket Paket $1 Miliar untuk Taiwan

IslamTimes - Menurut laporan Politico pada hari Senin mengutip sumber, pemerintahan Biden bermaksud untuk meminta sekitar $ 1,1 miliar penjualan senjata ke Taiwan untuk disetujui Kongres AS, yang terdiri dari 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara, di tengah peningkatan ketegangan dengan China.

China melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar pulau yang diperintah sendiri setelah kunjungan bulan ini oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang menimbulkan kekhawatiran global dan mendorong Beijing untuk menggunakan keamanan militer untuk mengendalikan pulau itu. Arti penting dari kunjungan Pelosi adalah bahwa itu terjadi pada saat ketegangan besar antara AS dan China atas Taiwan – menandai kunjungan pertama yang dilakukan oleh Ketua DPR AS ke pulau itu sejak 1997.Kunjungan dilanjutkan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan delegasi Kongres AS yang terdiri dari lima anggota dan dipimpin oleh Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts, 2 minggu setelah kunjungan Pelosi. Yang terbaru adalah oleh Senator Republik Tennessee Marsha Blackburn pada kunjungan ke Taiwan dari 25-27 Agustus di mana juru bicara kementerian luar negeri China menyatakan bahwa kunjungan legislator AS ke Taiwan melanggar kebijakan Satu-China dan ketentuan dari tiga komunike gabungan China-AS, serta komitmen AS untuk hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.Militer Taiwan juga mengadakan putaran lain latihan tembak-menembak di Selat Taiwan setelah tentara China mengakhiri latihannya di Laut China Selatan sehubungan dengan ketegangan dengan Taipei atas campur tangan regional AS.Reuters melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahan Biden, bersama anggota parlemen AS, menekankan advokasi berkelanjutan mereka untuk pemerintah di Taipei, dan ada item dalam daftar tunggu untuk persetujuan agenda Taiwan yang dapat diumumkan dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.Namun, fokusnya adalah mempertahankan struktur militer Taiwan saat ini dan memenuhi perintah yang ada, alih-alih menawarkan potensi baru yang lebih mungkin untuk mengganggu ketegangan yang sudah ada dengan China, seperti yang dinyatakan oleh tiga sumber, yang meminta untuk tetap anonim karena sensitivitas urusan.Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan Politico.Ini terjadi setelah Biden mengumumkan Rabu lalu bantuan militer baru senilai $3 miliar yang akan memungkinkan Ukraina memperoleh sistem pertahanan udara, sistem artileri dan amunisi, drone, dan peralatan lainnya “untuk memastikannya dapat terus mempertahankan diri dalam jangka panjang.”[IT/r]