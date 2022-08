'Kembalikan Uang yang Dicuri dari Afghanistan': Rusia Memberitahu AS untuk Membayar untuk 20 Tahun Pendudukannya

IslamTimes - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya meminta rekannya dari AS Linda Thomas-Greenfield untuk mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat Afghanistan, alih-alih mencoba membuat orang lain membayar tagihan orang lain selama pertemuan Dewan Keamanan PBB di Afghanistan.

Thomas-Greenfield mengklaim selama pertemuan bahwa Rusia diduga berkontribusi terlalu sedikit untuk mendanai pemulihan Afghanistan.“Dari spekulasi panjang lebar rekan-rekan AS kami, ini dapat dianggap sebagai panggilan ke Rusia dan China untuk membayar pemulihan Afghanistan. Diduga, AS dan sekutunya yang membayar semuanya, sementara yang dilakukan Rusia dan China hanyalah omong kosong.”“Sinisme dari klaim semacam itu sangat mengejutkan. Kami dipanggil untuk membayar pemulihan negara, yang ekonominya secara efektif dihancurkan oleh pendudukan selama 20 tahun oleh AS dan NATO,” kata diplomat itu. “Alih-alih mengakui kesalahan sendiri dan berusaha memperbaikinya, kami dituduh tidak mau membayar tagihan orang lain. Ini adalah proposal yang menarik.”“Tidak, mantan mitra Barat kami yang terkasih, Andalah yang harus membayar kesalahan Anda sendiri,” tegas diplomat itu. “Dan, sebagai permulaan, perlu mengembalikan uang yang dicuri dari orang-orang Afghanistan kembali kepada mereka. Kami telah membantu dan akan membantu Afghanistan. Dan kami menyarankan agar Anda fokus membayar tagihan kepada orang-orang Afghanistan selama 20 tahun pendudukan [Anda] yang sia-sia, yang menghancurkan Afghanistan dan yang menempatkan rakyatnya di ambang kelangsungan hidup.”“Tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Kehidupan orang-orang yang meninggal selama penerapan demokrasi Anda di Afghanistan tidak dapat diukur dengan uang; uang juga tidak bisa membeli kesetiaan rakyat Afghanistan, yang tampaknya AS telah benar-benar hilang,” Nebenzya bersikeras.[IT/r]