Shea Berbohong Saat Krisis Listrik Lebanon Memburuk

IslamTimes - Lebih dari setahun yang lalu, Duta Besar AS untuk Lebanon Dorothy Shea telah memberikan janji akan membantu Lebanon dengan pasokan listrik dari Mesir dan Yordania. Setahun kemudian, semua janji itu terbukti bohong belaka.

Sementara itu, duta besar baru Iran untuk Libanon, Mojtaba Amani, telah mengulangi tawaran pendahulunya untuk memasok bahan bakar gratis ke Libanon seandainya pemerintah Libanon meminta ini secara resmi.Ini mencerminkan dengan jelas siapa teman sejati Lebanon selama krisis yang mengerikan itu.Duta Besar AS tidak pernah dipanggil oleh pejabat mana pun di kementerian luar negeri untuk menanyakan tentang kebohongannya yang terus-menerus, juga tidak dikritik oleh pejabat pemerintah Lebanon mana pun.Seluruh masalah akan merugikan keputusan Washington untuk meringankan sanksi terhadap Libanon dan mencabut pengepungan yang menghalangi jalan untuk menerima bantuan dari Mesir dan Yordania. Washington yang veteran dalam pengepungan terhadap orang-orang dan membawa mereka ke jurang kekurangan dan kelaparan sedang menjalankan kebijakan kriminalnya sekarang terhadap warga Libanon dan Libanon.Blokade yang menyesakkan semacam ini mengingatkan pada blokade dan pengepungan lain yang dilakukan AS terhadap negara-negara bebas di berbagai belahan dunia, yaitu Venezuela, Kuba, Iran, Irak, Suriah, di antara banyak lainnya.Hukuman pidana oleh Washington ini telah merenggut banyak nyawa, di Irak saja setengah juta anak meninggal karena ini, belum lagi penderitaan besar orang-orang di berbagai tingkatan.Pada saat itu, tidak ada yang berani mengkritik dan mengutuk Amerika atas kejahatannya kecuali inisiatif independen oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menetapkan pengadilan internasional pada tahun 2005 di ibukota Malaysia Kuala Lumpur untuk menuntut penjahat perang, pengadilan yang merupakan semacam konferensi internasional bagi para ahli peradilan dan hukum mengutuk penjahat perang yaitu, Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.Bertentangan dengan ini, Iran telah memperluas dan terus memberikan bantuan ke Libanon di banyak tingkatan.Dia telah menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk membantu Lebanon dalam membangun dua pembangkit listrik untuk pasokan listrik yang akan sangat bermanfaat bagi negara kita.Berkali-kali, Republik Islam Iran telah menawarkan bantuan ke Lebanon dan tidak pernah memberikan janji palsu. Saat ini, Iran menunggu jawaban resmi Lebanon atas tawaran baru untuk memasok Lebanon dengan bahan bakar minyak gratis.Masalahnya selalu karena sikap resmi Lebanon yang mengkhawatirkan Washington dan sanksinya.Jenis perilaku resmi oleh pemerintah Libanon memalukan dan kurang menghormati negara dan rakyat kita. Itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita adalah negara yang bebas dan berdaulat, melainkan negara pro-Barat yang didikte oleh Washington.Visi saya dan janji kami, ini tidak akan berlanjut dan mayoritas rakyat Lebanon tidak akan menerima untuk menjadi bawahan Washington atau negara lain mana pun.Sudah saatnya para pejabat kita belajar bagaimana menjaga harkat dan martabat kita sehingga mereka menyerupai rakyatnya yang mengorbankan nyawa demi kemerdekaan dan kemerdekaan negara.[IT/r]