Damaskus: Pendudukan AS Merugikan Suriah $107.1bn dalam Kerugian Sektor Minyak dan Gas

IslamTimes - Damaskus mengatakan pendudukan Suriah selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat telah merugikan negara Arab yang dilanda perang sebesar 107,1 miliar dolar AS dalam kerugian sektor minyak dan gas.

Dalam dua surat identik yang dikirim ke sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan presiden Dewan Keamanan PBB, Kementerian Luar Negeri Suriah mengkonfirmasi pada hari Senin (29/8) bahwa kerugian langsung dan tidak langsung yang disebabkan oleh pendudukan AS di negara Arab diperkirakan mencapai 107,1 miliar dolar hingga akhir semester pertama tahun berjalan.“Menurut angka Kementerian Migas dan statistik akuratnya, kerugian langsung yang dialami sektor vital utama ini sebesar 24,2 miliar dolar AS akibat pencurian sumber daya minyak, gas, dan mineral yang telah dilakukan oleh kelompok teroris dan milisi separatis SDF yang menyebar di timur laut Suriah di bawah naungan, perlindungan dan dukungan dari pasukan Amerika yang hadir di Suriah secara ilegal,” kata kementerian luar negeri Suriah, kantor berita resmi Suriah [SANA] melaporkan.AS dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] tanpa izin dari Damaskus atau mandat PBB. Damaskus telah berulang kali mengutuk kehadiran tidak sah pasukan AS di negara Arab.Namun, campur tangan militer pimpinan AS secara mengejutkan lambat dalam menghadapi para teroris, terlepas dari besarnya koalisi yang telah melibatkan sejumlah negara sekutu Washington.Selanjutnya, Washington mendukung kelompok militan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang merupakan tulang punggung militan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah koalisi faksi-faksi militan yang juga menerima dukungan dari AS dan telah menduduki sebagian besar timur laut Suriah.Kementerian tersebut mengatakan “perkiraan nilai kerugian ini akibat ekstraksi, penyelundupan dan perdagangan ilegal sumber daya minyak, gas dan mineral Suriah berjumlah $18,2 miliar hingga akhir paruh pertama tahun ini, dan milisi SDF terus mencuri dan menyelundupkan Sumber daya minyak, gas dan mineral Suriah dan perdagangan ilegal. Proyek ini berada di bawah perlindungan dan perlindungan pasukan Amerika yang hadir di Suriah secara ilegal.”Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh. Namun, banyak laporan yang dikonfirmasi menunjukkan bahwa pasukan AS dan sekutu militan SDF mereka menyelundupkan sejumlah besar minyak mentah Suriah hampir setiap hari.“Kerugian ini juga disebabkan oleh sabotase dan pencurian penggalian dan pengangkutan fasilitas minyak, gas dan sumber daya mineral Suriah oleh kelompok teroris, perkiraan nilai kerugian akibat kejahatan ini sebesar 3,2 miliar dolar. Selain pemboman ilegal dan agresi yang dilakukan oleh apa yang disebut "koalisi internasional" di fasilitas minyak dan gas Suriah, perkiraan nilai kerugian akibat tindakan agresi ini berjumlah 2,8 miliar dolar, tambah pernyataan itu.“Adapun perkiraan nilai kerugian tidak langsung hingga pertengahan tahun ini sebesar $82,9 miliar, yang merupakan nilai kehilangan produksi minyak mentah Suriah, gas alam, gas untuk keperluan rumah tangga, berbagai turunan minyak dan kekayaan mineral, akibat penurunan produksi turun dari yang diharapkan dan direncanakan dalam kerangka kerja normal sebagai akibat dari kejahatan sabotase, perusakan, pencurian dan perdagangan gelap yang dilakukan oleh kelompok teroris dan milisi separatis yang tersebar di wilayah minyak dan ladang gas dan sumber daya mineral di bawah perlindungan, sponsor dan perlindungan pasukan AS yang secara ilegal hadir di Suriah,” kata kementerian luar negeri.Damaskus menganggap kehadiran AS sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatannya. Dikatakan bahwa pihaknya berhak untuk menanggapi pendudukan yang dianggap sesuai.[IT/r]