Duta Iran di PBB: AS Harus Mengakhiri Dukungannya untuk Terorisme dan Pendudukan Suriah 

IslamTimes - Amerika Serikat secara tidak sah menempatkan pasukan militernya di bagian timur laut Suriah yang kaya energi dengan dalih "memerangi terorisme", kata wakil tetap Iran untuk PBB, mendesak diakhirinya pendudukan AS di Suriah dan dukungannya untuk terorisme. .

Zahra Ershadi membuat pernyataan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Timur Tengah [Suriah] di New York pada hari Senin (29/8).“Kehadiran Amerika Serikat di timur laut Suriah dengan dalih memerangi terorisme jelas merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan kedaulatan serta integritas wilayah Suriah,” jelas Ershadi.Dia menambahkan, “Amerika Serikat yang bekerja dengan kelompok teroris di Suriah dan mengacaukan perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Amerika Serikat harus menghentikan pelanggarannya terhadap hukum internasional dan Piagam PBB dengan mengakhiri dukungannya yang berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok teroris dan pendudukan bagian timur laut Suriah.”Diplomat Iran itu meminta Dewan Keamanan untuk memenuhi mandat Piagamnya dan menuntut agar AS menghormati kewajiban internasionalnya.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIS/IS).Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan penyebaran itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada lebih dari satu kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk minyaknya.Ershadi juga mengecam rezim Zionis “Israel” atas pelanggaran terus menerus terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, serta serangan terorisnya yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di seluruh negara yang dilanda perang.“Kami sangat mengutuk serangan militer Zionis ‘Israel’ yang terus berlanjut di Suriah, termasuk pada infrastruktur sipil dan mengakui hak sah Suriah untuk membela diri di bawah hukum internasional dan Piagam PBB,” katanya.“Kelanjutan tindakan kriminal seperti itu akan mengacaukan dan memperburuk ketegangan di kawasan itu,” kata Ershadi.Mengkritik “standar ganda” Dewan Keamanan PBB, diplomat Iran mendesak badan tersebut untuk secara tegas mengutuk agresi “Israel” dan serangan teroris di wilayah Suriah.Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan di Suriah, dengan mengatakan, “Penyediaan bantuan kemanusiaan sangat penting, dan keadaan politik tidak boleh diizinkan untuk mencegah bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Namun, ini harus dilakukan dengan menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan persatuan nasional Suriah.”Ershadi menambahkan bahwa Iran menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2642 [2022] dan menganggapnya sebagai langkah penting untuk mengatasi kebutuhan mendesak Suriah.[IT/r]“Resolusi tersebut secara tegas menyerukan proyek pemulihan awal dan transparansi yang lebih besar dalam upaya bantuan. Lebih jauh lagi, ini menekankan pentingnya meningkatkan pengiriman lintas-garis ke seluruh Suriah,” diplomat senior Iran itu menunjukkan.Ershadi melanjutkan dengan mencatat bahwa laporan pertama PBB tentang implementasi resolusi menggarisbawahi pentingnya proyek pemulihan awal di Suriah.Menurut laporan itu, akses listrik yang terbatas juga telah menghambat penyediaan layanan kemanusiaan yang penting dan kegiatan respons lainnya, termasuk layanan rumah sakit dan klinik, produksi makanan, dan distribusi air, katanya.Mengingat parahnya situasi, proyek pemulihan awal seperti proyek listrik sangat penting dalam membangun kembali akses ke layanan penting dan tidak boleh terpengaruh oleh sanksi sepihak, kata Ershadi.Utusan Iran untuk PBB juga menekankan bahwa sanksi sepihak terhadap Suriah harus dicabut, karena menghambat implementasi resolusi tersebut.Ershadi menegaskan kembali posisi tegas Teheran bahwa krisis Suriah harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya penghormatan penuh terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara-negara.“Untuk mencapai tujuan ini, pendudukan harus diakhiri, dan kedaulatan penuh Suriah harus dipulihkan,” tambahnya.