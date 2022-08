China: Penjualan Senjata AS ke Taiwan Melanggar Prinsip 'Satu-China'

IslamTimes - China mengecam keras rencana baru pemerintah AS untuk mengekspor senjata senilai $1,1 miliar ke China Taipei, dengan mengatakan setiap kontak militer dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu melanggar prinsip "satu China".

Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar China di Washington, mengatakan AS harus "segera menghentikan" penjualan senjata ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Komentar itu muncul sebagai reaksi atas laporan bahwa Presiden AS Joe Biden berencana untuk mengusulkan penjualan paket senjata senilai $ 1,1 miliar ke Taiwan yang mencakup 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara."Pihak AS perlu segera menghentikan penjualan senjata dan kontak militer dengan Taiwan, berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan, dan menindaklanjuti pernyataan pemerintah AS yang tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan'," tegas diplomat China itu. .Dia mengatakan China akan melanjutkan langkah-langkah tegas dan kuatnya untuk secara tegas membela kedaulatan dan kepentingan keamanan China, sambil memperingatkan bahwa hal itu akan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan mendorong separatis pro-Taiwan kemerdekaan.Paket baru tersebut akan mencakup 60 rudal AGM-84L Harpoon Block II seharga US$355 juta, 100 rudal udara-ke-udara taktis AIM-9X Block II Sidewinder seharga US$85,6 juta, dan perpanjangan kontrak radar pengawasan senilai US$655,4 juta. menurut laporan di Politico.Rudal Sidewinder akan mempersenjatai jet tempur F-16 buatan AS Taipei, kata laporan itu, mengutip sumber.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak mengomentari laporan tersebut.“Sebagai masalah kebijakan, kami tidak secara terbuka mengomentari atau mengkonfirmasi penjualan pertahanan yang diusulkan sampai mereka secara resmi diberitahukan kepada Kongres,” kata juru bicara itu seperti dikutip oleh CNA, Senin (29/8).Perkembangan itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua musuh bebuyutan itu setelah kunjungan kontroversial Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri awal bulan ini.Kunjungan itu, yang telah diperingatkan dengan keras oleh Beijing, mendorongnya untuk mengadakan serangkaian latihan militer di sekitar Taiwan untuk menunjukkan kekuatan militer melawan provokasi berulang-ulang AS.Pekan lalu, anggota parlemen AS lainnya, Senator Marsha Blackburn, tiba di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, pada kunjungan ketiga oleh pejabat AS dalam waktu kurang dari sebulan, menentang tekanan dari Beijing untuk menghentikan perjalanan.[IT/r]