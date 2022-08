MoJ: Trump 'Kemungkinan Menyembunyikan' Dokumen Rahasia untuk Menghalangi Penyelidikan Federal

IslamTimes - Sebuah dokumen pengadilan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa catatan rahasia yang diperoleh dari kediaman Mar-a-Lago mantan Presiden AS Donald Trump di Florida "kemungkinan disembunyikan" untuk mencegah FBI memulihkan materi untuk penyelidikan federal.

File dokumen setebal 36 halaman itu menyatakan bahwa bukti yang diperoleh pemerintah menunjukkan catatan rahasia kemungkinan besar disembunyikan dan dipindahkan dari Ruang Penyimpanan dan bahwa “upaya kemungkinan telah dilakukan untuk menghalangi penyelidikan pemerintah.”Sebuah foto dokumen yang disita dari kediaman Florida dirilis oleh Departemen Kehakiman pada 8 Agustus, yang mengungkapkan beberapa dokumen dengan sampul rahasia bertuliskan "Top Secret". Salah satu dokumen yang diperoleh bahkan memiliki tanda rahasia yang menunjukkan intelijen sumber manusia (artinya dikumpulkan dari kontak interpersonal dan itu adalah jenis dokumen tanggung jawab FBI).Sensitivitas beberapa dokumen begitu tinggi sehingga agen FBI dan pengacara Departemen Kehakiman perlu memiliki izin dan izin tambahan untuk hanya meninjaunya. Surat perintah penggeledahan, yang juga diumumkan, menyatakan bahwa pejabat federal sedang menyelidiki potensi pelanggaran tiga undang-undang federal yang berbeda, termasuk yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, atau kehilangan rahasia pertahanan di bawah Undang-Undang Spionase.Penggerebekan FBI di kediaman Trump berlangsung selama 9 jam dan melibatkan sekitar dua lusin kotak, termasuk yang diklaim sebagai 11 set dokumen rahasia. Kotak-kotak itu berisi catatan kepresidenan dan dokumen lain termasuk "surat cinta" dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, surat yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Barack Obama, dan model Air Force One.Trump sejak itu membantah ada dokumen rahasia di kediaman Mar-a-Lago, mengklaim bahwa serangan itu merupakan kelanjutan dari taktik politik Demokrat terhadapnya untuk mencegah pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2024. Menurut analis, serangan FBI pada Rumah mantan Presiden AS Donald Trump hanya memperkuat posisinya dalam pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2024 jika otoritas penegak hukum federal gagal untuk menghukumnya atas tuduhan kejahatan.Pembaruan terbaru menyangkut Trump membawa pemerintah AS ke pengadilan atas serangan FBI dan penggeledahan tanah miliknya di Mar-a-Lago. Trump bertujuan untuk memulai upaya ini untuk menghentikan agen federal menyelidiki materi yang disita darinya sampai pejabat pengadilan khusus dapat ditunjuk untuk meninjau dokumen yang dimaksud.“Gugatan tersebut berpendapat bahwa pengadilan harus menunjuk seorang master khusus – biasanya seorang pensiunan pengacara atau hakim – karena FBI berpotensi menyita materi istimewa dalam pencariannya dan Departemen Kehakiman (DoJ) seharusnya tidak memutuskan sendiri apa yang dapat digunakan dalam penyelidikannya, Pengacara utama Trump mengatakan kepada The Guardian pada hari Sabtu mengenai gugatan yang dikeluarkan Senin lalu.[IT/r]