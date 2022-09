Presiden Iran: Tekanan Maksimum AS Gagal Memalukan, Tidak Menuju Kemana-mana

IslamTimes - Mengatakan bahwa tekanan maksimum anti-Iran AS gagal secara memalukan dan tidak mengarah ke mana-mana, Presiden Raisi mencatat bahwa Republik Islam Iran adalah sistem yang tak terkalahkan dan kekuatan yang tidak akan menyerah pada beban dominasi.

Berbicara dalam upacara pembukaan KTT Ketujuh Majelis Dunia Ahl ul-Bayt (AS) yang diadakan di Tehran pada hari Kamis (1/9), Presiden Raisi menyebut Ahl ul-Bayt (AS) sebagai simbol dari semua kebaikan, manifestasi dari semua keindahan alam semesta, dan kunci ilmu, pengetahuan, etika, keadilan, dan spiritualitas bagi umat manusia.Saat ini, dunia memberikan perhatian khusus pada mazhab Ahl ul-Bayt (AS) karena ia adalah mazhab keadilan dan juga kemanusiaan, dan sepenuhnya rasionalitas, tegasnya.Merujuk pada peran penting majelis, ia menggarisbawahi bahwa majelis ini dapat menjadi platform komunikasi di antara semua kelompok aktif di dunia Muslim dan berbagai negara.Presiden Raisi mencatat bahwa hari ini, anggota Majelis Dunia Ahl ul-Bayt (AS) siap untuk investasi yang efektif di berbagai bidang serta koneksi ilmiah, budaya, dan sosial dan mereka dapat menciptakan masa depan yang sangat baik.Di tempat lain dalam sambutannya, Presiden Raisi mengatakan bahwa hari ini, telah terbukti kepada semua orang bahwa Republik Islam Iran adalah sistem yang tak terkalahkan dan kekuatan yang tidak akan menyerah pada beban dominasi.Seperti yang telah diakui oleh para pejabat Amerika, kebijakan tekanan maksimum mereka terhadap bangsa Iran telah gagal dengan cara yang memalukan dan tidak mengarah ke mana-mana.[IT/r]