Pejabat HAM: Iran Tidak Akan Meninggalkan Tempat yang Aman bagi Kelompok Teror di Dunia

IslamTimes - Pejabat tinggi hak asasi manusia Iran mengatakan Republik Islam tidak akan meninggalkan tempat yang aman bagi kelompok teroris, yang mendapat dukungan dari Barat dan Zionis Israel, di seluruh dunia dan akan berdiri teguh dalam menghadapi mereka.

Kazem Gharibabadi, sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, membuat pernyataan pada hari Rabu (31/8) di konferensi untuk meninjau aspek hukum kejahatan Amerika Serikat terhadap Iran.“Ada lebih dari 17.000 korban serangan teroris; kelompok teroris dibentuk dengan dukungan AS, beberapa negara Barat dan Zionis Israel, dan berbasis di AS atau Eropa,” kata Gharibabadi.“Iran sedang mencari teroris ini di seluruh dunia dan tidak akan ada tempat yang aman bagi mereka di mana pun. Iran berdiri teguh dalam menghadapi mereka,” tambahnya.Dia juga menyebutkan sanksi sepihak AS terhadap 30 negara, dengan Iran menduduki daftar teratas, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.Karena sanksi yang memblokir akses ke pasokan medis dan obat-obatan yang menyelamatkan jiwa di Iran selama pandemi COVID-19, beberapa warga Iran kehilangan nyawa mereka, katanya.Gharibabadi mengecam AS sebagai "pelaku utama" dalam beberapa hilangnya nyawa tak berdosa di Iran karena kurangnya akses negara yang terkena sanksi ke pasokan medis yang menyelamatkan jiwa.Pejabat kanan mengatakan bahwa jika AS ingin membela hak-hak Iran, itu harus menghapus sanksi.[IT/r]