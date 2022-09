Taiwan Ancam Beijing dengan 'Serangan Balik'

IslamTimes - Taiwan telah berjanji akan meluncurkan “serangan balik” yang kuat dan “menghancurkan pasukan musuh” jika terjadi serangan oleh militer China, karena ketegangan terus meningkat antara Beijing dan Taipei setelah kunjungan tingkat tinggi oleh pejabat AS ke pulau itu.

Pejabat militer di Taipei menjelaskan bagaimana pulau itu akan mempertahankan diri dari invasi TiongkokBerbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (31/8), pejabat militer Taiwan menguraikan dugaan "ancaman dari Republik Rakyat China" dan membahas serangkaian "latihan skala besar" yang dilakukan oleh militer China pada awal Agustus setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan pejabat lainnya.“Beberapa latihan tembakan langsung tumpang tindih dengan laut teritorial negara kita … dan membahayakan jalur air internasional,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Sun Li-fang, mengklaim bahwa latihan itu mengancam “tatanan internasional.”Kepala operasi dan perencanaan militer Taiwan, Mayor Jenderal Lin Wen-huang, melanjutkan dengan mengatakan bahwa pulau itu berhak untuk menanggapi dengan kekuatan jika Tentara Pembebasan Rakyat melanggar wilayah udara atau perairannya.“Untuk pesawat dan kapal perang PLA yang memasuki laut teritorial dan wilayah udara kami dalam jarak 12 mil laut, angkatan bersenjata kami akan menggunakan hak untuk membela diri dan melakukan serangan balik,” katanya kepada wartawan.“Sikap kami adalah bahwa semakin dekat serangan ke Taiwan – semakin kuat tindakan balasan kami,” tambahnya, berjanji untuk secara bertahap mengerahkan “angkatan laut dan udara, dan tembakan pantai” untuk menghalau pasukan invasi China jika mereka memasuki wilayah 24 dan 12 zona mil laut yang diklaim oleh Taiwan.Jika Beijing memutuskan untuk meluncurkan serangan amfibi, “kami akan menggunakan keunggulan geografis selat Taiwan, dan menggunakan kekuatan kami untuk menghentikan musuh dari meluncurkan, menyerang musuh saat transit, merusak musuh saat memperbaiki, dan menghancurkan musuh di pantai,” tambah pejabat militer Taiwan.Beijing, pada bagiannya, menuduh pulau itu membesar-besarkan ancaman yang tidak ada, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menyatakan bahwa “tidak ada gunanya bagi pihak berwenang Taiwan untuk membesar-besarkan suasana tegang.”Kementerian Luar Negeri China juga mempertimbangkan hubungan dengan AS pada hari Rabu, mengatakan bahwa penghentian kontak dengan pejabat Taiwan adalah "kondisi yang sangat diperlukan" untuk melanjutkan kerja sama dalam berbagai masalah.“Pihak AS harus menghilangkan pengaruh negatif dari pelarian Pelosi ke Taiwan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.Taiwan telah berulang kali memperingatkan potensi serangan China selama bertahun-tahun, karena Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya sendiri dan menegaskan negara-negara asing tidak boleh mempertahankan hubungan bilateral dengan Taipei di bawah prinsip Satu-China.Sementara Beijing melakukan serangkaian latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah kunjungan Pelosi, Beijing sebelumnya telah membantah niat untuk merebut kembali Taiwan dengan paksa, bersikeras bahwa reunifikasi damai adalah “tak terelakkan.”[IT/r]