Prospek Kesepakatan Nuklir Iran Meningkatkan Harapan untuk Minyak yang Lebih Murah

Islam Times - Harga minyak telah turun tajam karena laporan bahwa Iran dan negara-negara Barat hampir mencapai kesepakatan yang akan mencabut sanksi terhadap pasokan minyak mentah dari Iran. Akankah harapan global untuk energi yang lebih murah terwujud?

Patokan pasar minyak global, minyak mentah Brent turun sekitar 1,5% menjadi $95 minggu ini, kembali ke level yang terakhir terlihat sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari, ketika Brent mencapai $139 per barel. Ini terutama karena harapan peningkatan pasokan dari Iran setelah diskusi antara Amerika Serikat dan Eropa tentang menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) 2015.Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan harapan Kamis bahwa kesepakatan dengan Iran akan dihidupkan kembali."Saya berharap dalam beberapa hari ke depan JCPOA akan selesai," kata Macron dalam pidato tahunannya kepada para duta besar di istana kepresidenan di Paris.Kesepakatan tentang bagaimana menghidupkan kembali perjanjian penting itu "tidak di luar jangkauan" jika teks itu berisi perlindungan yang lebih kuat untuk Iran, kata Menteri Luar Negeri negara itu Hossein Amirabdollahian pada hari Rabu.Dia menuntut bahwa jaminan yang lebih kuat perlu ditulis ke dalam kesepakatan, jika pemerintahan AS di masa depan kembali menarik diri.“Kesepakatan nuklir Iran yang dihidupkan kembali yang mengizinkan Iran memiliki peluang lebih besar untuk menjual minyaknya berarti akan ada pasokan minyak yang lebih besar yang tersedia dan karenanya harga lebih rendah,” Mark Katz, seorang profesor di Universitas George Mason di AS.Sebelum Washington melanjutkan sanksi terhadap Iran pada 2018, Iran adalah produsen terbesar ketiga dalam kartel minyak OPEC setelah Arab Saudi dan Irak. Pada 2017, Iran adalah produsen minyak terbesar keempat di dunia, setelah AS, Arab Saudi, dan Rusia. Kesepakatan baru akan melihat pencabutan sanksi terhadap 17 bank Iran dan 150 lembaga ekonomi.[IT/AR]