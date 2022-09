AS Menyelundupkan 98 Truk Tanker Minyak dari Suriah ke Irak

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS pada hari Kamis (1/9) secara ilegal mengangkut 98 truk tangki berisi minyak dari Suriah ke Irak, media Suriah melaporkan, mengutip sumber.

Tentara pendudukan AS mengangkut minyak dalam dua konvoi, yang terdiri dari 73 dan 25 truk tanker dari timur laut Suriah, kantor berita Suriah SANA melaporkan, mengutip sumber provinsi Al-Hasakah.Kementerian Perminyakan Suriah mengungkapkan awal bulan ini bahwa pasukan pendudukan AS menjarah sebagian besar minyak Suriah, mengetahui bahwa produksi harian ladang minyak timur adalah 80,3 ribu barel.Amerika Serikat telah bertahun-tahun mendukung milisi SDF, dan pasukan yang didukung AS saat ini menduduki sebagian provinsi Al-Haskah, Deir Ezzor, dan Raqqa, di mana ladang minyak dan gas terbesar Suriah berada.Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan pembajakan negara dengan tujuan menjarah sumber daya minyak Suriah dan merampas sumber daya Suriah di tengah situasi ekonomi yang keras yang sebagian besar disebabkan oleh penjajah, Amerika sendiri.Pada 15 Agustus, SANA mengatakan AS menyelundupkan lusinan kapal tanker yang memuat minyak Suriah curian melalui penyeberangan perbatasan Al-Mahmudiyah ilegal.“Selama beberapa jam terakhir, pasukan pendudukan AS membawa konvoi 100 tanker berisi minyak Suriah dari pedesaan Al-Hasaka ke pangkalannya di tanah Irak melalui penyeberangan,” sumber lokal dari pedesaan Al-Yaarubiyah mengatakan kepada SANA.Pada 14 Agustus, SANA melaporkan, mengutip sumber, bahwa pasukan pendudukan AS di Suriah menjarah 89 kapal tanker minyak dari Suriah dan menyelundupkannya ke Irak melalui penyeberangan ilegal.[IT/r]