IRGC Memperingatkan Angkatan Laut AS terhadap Dampak Membahayakan Pengerahan di Teluk Persia

IslamTimes - Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dalam sebuah pernyataan memperingatkan tentara AS untuk menghindari mengulangi kesalahan yang membahayakan keselamatan maritim di Teluk Persia, setelah drone laut Amerika ditemukan di wilayah tersebut.

Menurut pengumuman itu, kapal nir awak AS, yang komunikasi navigasinya telah terputus, dikendalikan dan ditarik oleh Angkatan Laut IRGC pada hari Selasa (30/8) untuk menjaga keamanan rute yang diambil oleh kapal dagang dan kapal tanker minyak.Angkatan Laut IRGC menekankan bahwa tindakan tepat waktu dan waspada diambil dengan tujuan menjaga keamanan rute pelayaran dan mencegah kecelakaan setelah beberapa kasus di wilayah itu dalam beberapa pekan terakhir.Pengumuman itu menambahkan bahwa Angkatan Laut IRGC melepaskan kapal tak berawak Amerika setelah menjadi jelas bahwa Amerika telah membuat kesalahan dan IRGC menjadi yakin bahwa tidak ada ancaman yang diajukan terhadap keamanan nasional Iran, dan Angkatan Laut AS diperingatkan agar tidak mengulangi perilaku ilegal seperti itu. .Pengumuman tersebut mencatat bahwa kehadiran pasukan militer AS “teroris” di Teluk Persia selalu menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan sensitif dan strategis ini.Teheran menekankan kehadiran pasukan trans-regional telah menjadi penyebab ketegangan di kawasan itu, tetapi mengatakan pasukan negara itu memantau dengan cermat seluruh wilayah. Pejabat militer Iran menambahkan bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu dapat dicapai melalui kerja sama di antara negara-negara kawasan dan tanpa kehadiran orang asing.Kembali pada bulan Juli, Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Alireza Tangsiri menyatakan kesiapan penuh Iran untuk melawan setiap plot musuh melawan Tehran pada saat muncul, menekankan bahwa pasukan negara itu akan mengajarkan pelajaran yang menyakitkan kepada musuh jika mereka melancarkan tindakan agresi melawan Iran.“Jika musuh mengambil tindakan bodoh untuk memicu hasutan atau melakukan tindakan agresi terhadap pemerintahan Islam, kami akan merespons dengan cara yang akan mengajari mereka dan sekutu mereka pelajaran yang menyakitkan dan akan menghentikan plot itu sejak awal,” Laksamana Tangsiri mengatakan pada hari Senin.Dia menambahkan bahwa pasukan angkatan laut IRGC, yang ditempatkan di pulau-pulau dan di sepanjang rute operasional pasukan elit, menjaga kesiapan tempur mereka pada tingkat tertinggi untuk dapat melakukan misi tersulit setiap saat.Komandan senior Iran mencatat negara-negara tetangga di kawasan itu menikmati kemampuan untuk memastikan keamanan di kawasan penting Teluk Persia, menekankan, “Tidak perlu sama sekali kehadiran negara asing yang ingin berada di sini dengan alasan memberikan keamanan. .”Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa kesalahan apa pun oleh AS dan Zionis Israel akan ditanggapi dengan tanggapan keras dari Tehran.Para pejabat Iran mengatakan Washington dan Tel Aviv sangat menyadari kemampuan dan kapasitas Tehran, dan memperingatkan bahwa Tehran tidak berkompromi atau bercanda dengan keamanan nasionalnya.[IT/r]