Trump Mengecam Pidato 'Canggung dan Marah' Biden

IslamTimes - Donald Trump mengecam pidato terbaru Presiden AS Joe Biden, menyebutnya "marah dan canggung". Dalam sebuah posting di akun Truth Social-nya pada hari Jumat, mantan pemimpin itu mempertanyakan kesehatan dan kemampuan kognitif Biden setelah presiden menyarankan agenda Make America Great Again (MAGA) adalah “ekstremisme yang mengancam fondasi” AS.

Mantan pemimpin AS itu mengatakan Presiden Joe Biden pasti "menderita demensia" setelah dia mencap Partai Republik MAGA sebagai "ekstremis."Biden memberikan pidato primetime di Taman Sejarah Nasional Kemerdekaan di Pennsylvania pada hari Kamis, mengatakan bahwa Partai Republik sedang "didominasi, didorong, dan diintimidasi oleh Donald Trump dan Partai Republik MAGA," yang ia cap sebagai mewakili "ideologi ekstrem" dan sebuah "ancaman bagi negara ini."Pemimpin AS itu juga menuduh Trump dan para pendukungnya mengabaikan hukum, berusaha menggagalkan pemilihan umum yang bebas dan membawa negara itu mundur dalam hal hak dan kebebasan pribadi. “Partai Republik MAGA tidak menghormati Konstitusi. Mereka tidak percaya pada supremasi hukum. Mereka tidak mengakui kehendak rakyat,” katanya. “Mereka menolak untuk menerima hasil pemilihan umum yang bebas,” tambah Biden, menunjukkan bahwa Partai Republik MAGA akan sekali lagi “mencoba mencuri pemilihan” pada paruh waktu 2022 dan pemilihan presiden 2024.Trump menanggapi tuduhan itu dengan mengatakan bahwa presiden berusia 79 tahun itu mengalami penurunan kognitif. “Seseorang harus menjelaskan kepada Joe Biden, perlahan tapi penuh semangat, bahwa MAGA berarti, sekuat kata-kata, BUAT AMERIKA HEBAT LAGI! Jika dia tidak ingin Membuat Amerika Hebat Lagi, yang melalui kata-kata, tindakan, dan pemikiran, dia tidak melakukannya, maka dia tentu saja tidak boleh mewakili Amerika Serikat," tulis Trump.Mantan pemimpin AS itu melanjutkan dengan menunjukkan bahwa dalam pidatonya yang “canggung dan marah”, Biden secara praktis mengancam Amerika dengan kemungkinan penggunaan kekuatan militer. "Dia pasti gila, atau menderita demensia tahap akhir!"Sejumlah tokoh MAGA dan Republik lainnya juga menentang retorika Biden dalam pidato Kamisnya, dengan mengatakan presiden AS telah kembali pada sumpahnya untuk mencoba menyatukan negara dan malah memilih untuk menyerang oposisi, mencap ideologi MAGA sebagai "semi -fasisme.""Alih-alih mencoba menyatukan negara kita untuk memecahkan BANYAK masalah yang telah dia ciptakan, Presiden Biden telah memilih untuk memecah belah, merendahkan, dan meremehkan sesama warga Amerika—hanya karena mereka tidak setuju dengan kebijakannya," cuit pemimpin mayoritas GOP House Kevin McCarthy.Sementara itu, anggota Kongres Georgia Marjorie Taylor Greene telah membagikan sebuah video yang membuat pidato terakhir Biden tampak seolah-olah itu diberikan oleh Adolf Hitler, menunjukkan bahwa penangan Biden telah memutuskan untuk menggunakan "citra Hitler" untuk membuat "lemah, lemah, dan demensia ditunggangi" Pemimpin AS terlihat “keras.”[IT/r]