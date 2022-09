Moskow: AS Melanggar Kesepakatan PBB 

IslamTimes - AS telah mengabaikan kewajibannya sebagai negara yang menjadi tuan rumah markas besar PBB ketika menolak untuk memberikan visa kepada menteri dalam negeri Rusia dan anggota delegasi lainnya, menurut Moskow. Vladimir Kolokoltsev dan rekan-rekannya bermaksud untuk mengambil bagian dalam pertemuan tingkat tinggi para menteri dalam negeri PBB.

Tuduhan muncul setelah Washington menolak memberikan visa kepada menteri dalam negeri Rusia untuk menghadiri pertemuan puncak PBB“Karena tindakan pihak Amerika, partisipasi dalam pertemuan puncak delegasi Rusia yang dipimpin oleh menteri dalam negeri Vladimir Kolokoltsev telah dibatalkan,” kata perwakilan tetap Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, Kamis (1/9).Diplomat itu kemudian menggambarkan penolakan Washington untuk mengeluarkan visa kepada para pejabat Rusia sebagai “pelanggaran terang-terangan lainnya oleh AS atas kewajibannya” di bawah perjanjian 1947 mengenai markas besar PBB.Nebenzia menekankan bahwa memberikan akses ke tempat organisasi internasional bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban Washington di bawah hukum internasional.Pada akhir Juli, Andrey Krutskih, direktur departemen keamanan informasi internasional di kementerian luar negeri negara itu, ditolak masuk ke AS, di mana dia telah merencanakan untuk mengambil bagian dalam sesi PBB.Selain itu, Washington belum mengeluarkan visa untuk Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang akan memimpin delegasi negara itu di Majelis Umum PBB, yang dimulai pada 13 September. Menurut pejabat Rusia, meskipun Moskow telah meminta visa tersebut. jauh sebelumnya, pihak berwenang Amerika belum mengisyaratkan kesiapan mereka untuk mengabulkannya.Sebelumnya, baik Nebenzia dan wakilnya Dmitry Polyansky meminta PBB untuk mengambil tindakan dan meluncurkan pengadilan arbitrase terhadap Washington atas penolakan visa berulang kali kepada pejabat Rusia.Mengomentari contoh terbaru pada hari Kamis, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, mengatakan bahwa “PBB terus-menerus mengajukan pertanyaan dengan negara tuan rumah mengenai tidak dikeluarkannya visa bagi diplomat Rusia yang tiba di PBB. .” Organisasi internasional akan "terus melakukannya," tambahnya, seperti dikutip oleh agen TASS.Di bawah kesepakatan antara AS dan PBB, Washington tidak boleh menghalangi kunjungan perwakilan dan pejabat negara-negara anggota ke markas besar organisasi itu di New York.[IT/r]