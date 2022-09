Proyek Bantuan Inggris: Orang Afrika yang Kelaparan Didorong untuk Makan Serangga

Islam Times - Proyek bantuan yang dibiayai Inggris di Zimbabwe dan Republik Demokratik Kongo mendorong penduduk yang kelaparan di negara-negara Afrika ini untuk memasukkan lebih banyak serangga kaya nutrisi ke dalam makanan mereka.

Mengutip The Guardian, Russia Today melaporkan bahwa badan-badan tersebut saat ini menghabiskan sebanyak $57.000 di DRC dan $346.000 di Zimbabwe untuk uji coba diet serangga dengan maksud untuk memperkenalkan mereka kepada penduduk setempat.Di DRC, inisiatif ini mengeksplorasi manfaat memakan ulat Afrika, belalang migrasi, dan lalat tentara hitam. Tercatat ada sekitar 23 spesies serangga, termasuk rayap dan jangkrik, yang sudah dikonsumsi di wilayah Kivu Selatan. Namun, penduduk setempat mengkonsumsinya secara oportunistik dan mengumpulkannya tergantung musim.Catholic Agency for Overseas Development, sebuah badan amal yang berbasis di Inggris, sekarang mendorong warga Kongo untuk mulai bertani serangga dengan cara industri dalam upaya untuk mengakhiri masalah kelaparan di wilayah tersebut.Di Zimbabwe, lembaga bantuan lain sedang mencari cara untuk menggunakan cacing mopane dalam bubur yang disajikan di sekolah. The Guardian mencatat bahwa ulat hijau berlendir ini, yang berubah menjadi ngengat kaisar, sudah biasa dipetik untuk dikonsumsi dari tumbuh-tumbuhan selama musim hujan.Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan bubur yang dicampur serangga untuk memberi makan anak-anak miskin di kota selatan Gwanda dan ibu kota Zimbabwe, Harare. Badan tersebut mengatakan hidangan ini akan menggabungkan cacing mopane yang dibudidayakan secara lokal dengan sereal dan buah-buahan, menawarkan semua vitamin dan mineral penting seperti fosfor, kalium, besi, tembaga, seng, mangan, natrium, serta vitamin B1 dan B2.Dr. Alberto Fiore, seorang profesor kimia makanan dan teknologi yang memimpin proyek di Zimbabwe, mengatakan kepada The Guardian bahwa memperkenalkan makanan berbasis serangga hanyalah tahap pertama dari proyek tersebut, yang juga akan melakukan uji coba secara acak untuk melihat apakah hidangan tersebut akan berhasil mempengaruhi prestasi anak di sekolah dan bermanfaat bagi kesehatannya.Kedua proyek di Zimbabwe dan DRC didanai melalui Penelitian dan Inovasi Inggris (UKRI), yang merupakan bagian dari Departemen Strategi Bisnis, Energi dan Industri.Seorang juru bicara UKRI mengatakan kepada The Guardian bahwa organisasi tersebut berharap pendanaan proyek semacam itu akan “menguntungkan warga di seluruh dunia terlepas dari status ekonomi mereka,” dan mencatat manfaat lingkungan dari mengonsumsi makanan berbasis serangga.[IT/AR]