Rusia Peringatkan AS Agar Tidak Mengirim Senjata Jarak Jauh ke Ukraina, Berjanji Menggunakan Nuklir

IslamTimes - Seorang diplomat senior Rusia telah memperingatkan AS agar tidak memasok senjata jarak jauh ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa Moskow bertekad untuk menggunakan senjata nuklir jika keberadaannya terancam.

“Kami telah berulang kali memperingatkan AS tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika AS terus membanjiri Ukraina dengan senjata,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada hari Jumat (2/9). “Ini secara efektif menempatkan dirinya dalam keadaan yang dekat dengan apa yang dapat digambarkan sebagai pihak yang berperang.”Dia lebih lanjut mengingatkan Washington tentang doktrin militer Rusia yang membayangkan penggunaan senjata nuklir jika keberadaan negara Rusia terancam.“Rusia mampu sepenuhnya membela kepentingannya, dan tujuan operasi militer khusus akan tercapai sepenuhnya,” kata Ryabkov di televisi pemerintah.“Kami memperingatkan AS agar tidak membuat langkah-langkah provokatif, seperti pengiriman senjata jarak jauh dan lebih menghancurkan,” katanya. “Ini adalah jalan ke mana-mana yang penuh dengan konsekuensi serius, tanggung jawab yang sepenuhnya berada di tangan Washington.”Dia juga memperingatkan bahwa “batas yang sangat sempit yang memisahkan AS dari menjadi pihak dalam konflik tidak boleh menciptakan ilusi bagi pasukan anti-Rusia yang fanatik bahwa semuanya akan tetap seperti apa adanya jika mereka melewatinya.”Pejabat itu lebih lanjut menegaskan bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina hingga mencapai tujuannya.Pernyataan Ryabkov datang ketika aliran besar senjata pimpinan AS ke Kiev berlanjut, termasuk pasokan beberapa peluncur roket HIMARS Amerika, yang digunakan tentara Ukraina untuk menyerang fasilitas infrastruktur utama dan target Rusia lainnya.Sistem yang dipasang di truk menembakkan rudal yang dipandu GPS yang dilaporkan mampu mencapai target hingga 80 kilometer jauhnya.Para pejabat AS sejauh ini menolak untuk memasok Kiev dengan rudal jarak jauh untuk peluncur HIMARS yang dapat menyerang target hingga 300 kilometer jauhnya dan berpotensi memungkinkan militer Ukraina untuk menyerang daerah-daerah jauh di dalam wilayah Rusia.Sementara Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan awal pekan ini bahwa pasukannya telah menghancurkan meriam howitzer M777 buatan AS yang digunakan pasukan Ukraina untuk menembaki pembangkit nuklir Zaporozhye yang dikendalikan Rusia yang terletak di tenggara Ukraina.[IT/r]