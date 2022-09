Laporan: MBS Arab Saudi Menjadi Ssalah Satu Penguasa 'Paling Berbahaya' di Dunia

IslamTimes - Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) selama beberapa tahun terakhir telah berubah menjadi salah satu penguasa "paling berbahaya" di dunia setelah mendapatkan pengaruh melalui terus maju dengan kebijakannya yang sangat represif, memecat saingan politiknya dan membantai para pengkritiknya di dalam dan di luar. kerajaan ultra-konservatif, kata sebuah laporan.

Surat kabar mingguan Inggris The Economist mengatakan bin Salman, yang menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, berusaha keras untuk mengubah pandangan dunia tentang negara Arab dengan "mempromosikan kebijakan berbasis reformasi dan membuka masyarakat Saudi" untuk "mengubah tradisi -mengikat kerajaan gurun menjadi oasis modern.”Pangeran muda, bagaimanapun, segera jatuh dari dukungan internasional atas pembunuhan brutal jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di kota Istanbul Turki, berlarut-larutnya perang yang menghancurkan di Yaman yang miskin dan kurangnya tekadnya untuk memangkas jumlah korban eksekusi di Arab Saudi meskipun slogan politiknya berlimpah.“Di masa lalu, Arab Saudi diatur menurut interpretasi Islam yang ketat. Ulama mengendalikan segalanya mulai dari kehidupan sosial hingga peran perempuan… Itu adalah pendirian ultra-konservatif; pendidikan terkendali, narasi publik terkendali. Begitulah, sampai munculnya Muhammad bin Salman; putra mahkota muda melucuti para ulama dari kekuasaan mereka meningkatkan hak-hak perempuan, termasuk memberi mereka hak untuk mengemudi dan semuanya dalam waktu yang sangat singkat,” kata surat kabar itu.Tak lama setelah memenangkan dukungan publik, sang pangeran mengirim gelombang kejutan di seluruh kerajaan dan dunia dengan menahan pejabat tinggi dalam penyelidikan dugaan korupsi yang dipandang oleh para pakar sebagai taktik untuk mendiskualifikasi saingan politiknya.“Dia mengumpulkan para pangeran terkemuka dan pengusaha terkaya, menginterogasi mereka, membuat mereka mengungkapkan rincian perbankan mereka. Setelah itu, sangat jelas bahwa satu-satunya penguasa kerajaan yang sebenarnya sekarang adalah Muhammad bin Salman,” kata The Economist. “Sejak itu, agresi dan perilaku represifnya meningkat. Dia memiliki kekuatan konsolidasi di sekitar pengadilannya sendiri.”Kelompok hak asasi manusia memperkirakan ribuan orang telah ditahan di kerajaan itu, dengan Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan 81 orang dieksekusi pada Maret tahun ini.“Ketika semua yang Anda miliki adalah palu, semuanya menjadi, atau semua orang menjadi paku; itulah yang dilakukan MBS dan daftar korbannya akan terus berkembang di dalam dan di luar Arab Saudi kecuali seseorang memutuskan untuk memeriksanya,” Khalid Aljabri, seorang warga negara Saudi yang tinggal di AS, mengatakan kepada The Economist.Selain itu, MBS terkenal dikaitkan dengan pembunuhan Khashoggi, mantan orang dalam dan jurnalis kerajaan yang blak-blakan, yang dipotong-potong dengan gergaji tulang di konsulat Saudi di Istanbul. MBS mengatakan dia bertanggung jawab atas pembunuhan itu tetapi membantah memerintahkan tindakan keji.Namun, hal-hal telah mengambil taktik yang berbeda selama beberapa bulan terakhir setelah konflik di Ukraina disertai dengan krisis energi global, yang menyebabkan dunia menunjukkan keinginan kuat untuk mendapatkan keuntungan dari aset alam Saudi.“Berkat krisis energi global, putra mahkota terlihat lebih kuat dari sebelumnya, dan para pemimpin dunia mengantri untuk mendapatkan minyaknya,” kata The Economist. "MBS adalah orang yang sangat berbahaya yang menjadi lebih berbahaya karena kekuatan yang dia kumpulkan."Surat kabar mingguan Inggris mengatakan meskipun kepemilikan tunai selangit yang diperoleh oleh Riyadh melalui pembelian minyak dan gas Eropa, putra mahkota telah gagal untuk menampi kerajaan dari pendapatan minyak, menekankan bahwa MBS “belum benar-benar berhasil dalam mendiversifikasi pendapatan” dan kerajaan masih sangat bergantung pada minyak, yang membuktikan potensi kejatuhan putra mahkota.“Mungkin ancaman terbesar bagi putra mahkota adalah MBS sendiri. Dia menunjukkan dirinya didorong oleh ego, agresif dan impulsif,” kata Nicolas Pelham, koresponden Timur Tengah untuk The Economist. “Berapa lama Anda bisa terus memerintah dengan rasa takut dan paksa? Dan pada titik mana ada titik puncaknya?”[IT/r]