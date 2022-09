Inovasi di bawah Blokade: Pemanis Alternatif Diproduksi di Gaza

Islam Times - Terlepas dari blokade berkelanjutan yang diberlakukan oleh Israel di Jalur Gaza, beberapa wanita Palestina bekerja sama membuat inovasi alternatif gula tradisional untuk penderita diabetes dan orang-orang yang tidak ingin mengkonsumsi gula, menggunakan ramuan tropis stevia.

Dilansir Palestinian Information Center, ramuan itu ditanam di rumah kaca di dalam sebuah rumah di kota Rafah, di Jalur Gaza selatan.Tiga wanita Palestina, Saada Al-Majdalawi, Asala Abu Shinar dan Sahar Abu, bekerja selama beberapa bulan di tahap produksi pemanis alternatif, dimulai dengan menanam ramuan di dalam rumah kaca kecil untuk menyediakan sumber produk alami, melewati proses pengeringan, dan beralih ke proses ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat yang mereka produksi secara lokal, sebelum mengemas produk untuk dijual di pasar.Pemimpin proyek, Asala Abu Shinar, 25 tahun dari Khan Yunis, bekerja sebagai spesialis teknologi pangan. Dia lulus dari University College of Science and Technology di kegubernuran.Selama penelitian pascasarjananya, Abu Shinar bekerja dengan sejumlah mahasiswi yang berfokus pada tanaman stevia, di bawah bimbingan gurunya, Saada Al-Majdalawi, 36 tahun, yang menjadi mitranya dalam proyek ini dan menerapkannya di rumahnya di kota Rafah.Al-Majdalawi mengatakan bahwa dia memperoleh pengalaman luas di bidang kultur jaringan tanaman dari pekerjaannya di Kementerian Pertanian di Gaza selama bertahun-tahun.“Stevia adalah tanaman herba abadi yang berumur lima tahun dan daunnya dipetik tiga kali dalam setahun,” jelas Abu Shinar.Tanaman stevia ditanam di tanah liat berpasir di rumah kaca, yang dapat mencapai suhu tinggi 35 derajat Celcius. Untuk pertumbuhan optimal tanaman juga membutuhkan sekitar 16 jam paparan sinar matahari dan air tawar.Menurut Abu Shinar, “Pada daunnya terdapat senyawa non-gula, yang dapat dikeringkan di dalam rumah kaca selama 3 hari, kemudian digiling dalam blender untuk memulai proses ekstraksi melalui perangkat Soxhlet kaca, menggunakan teknologi penguapan air. Kemudian ekstrak dipindahkan untuk memurnikannya dari mikroba apa pun, dan ditempatkan dalam rotary evaporator untuk memisahkan air dari zat, selama 90 menit, pada suhu 60 derajat Celcius.Abu Shinar menjelaskan bahwa dua tetes produk akhir “setara dengan satu sendok teh gula alami.”Mengenai manfaat ekstrak, Abu Shinar mengatakan bahwa “memperkuat sistem kekebalan dalam tubuh, terutama untuk pasien kanker, diabetes dan obesitas; itu adalah ekstrak preventif dan bukan kuratif.”Kegunaannya banyak, tidak hanya untuk minuman, tetapi dapat digunakan untuk menyiapkan makanan dan segala jenis makanan penutup.Tim tersebut memperoleh izin resmi pemerintah untuk beroperasi, dan mereka memproduksi 1.000 botol per bulan.Berbicara tentang kesulitan dan tantangan yang dihadapi pekerjaan tim, Abu Shinar mencatat bahwa “pekerjaan itu tidak mudah mengingat kurangnya banyak bahan dan peralatan, dan larangan mengimpornya melalui penyeberangan yang dikendalikan Israel.”Dia lebih lanjut menambahkan bahwa “salah satu kesulitan yang paling menonjol adalah jam panjang listrik yang terputus dan pemadaman listrik saat bekerja, yang mempengaruhi proses ekstraksi. Selain itu, kami kekurangan beberapa wadah yang diperlukan, memiliki ruang pertanian yang terbatas, dan beberapa bahan kimia tidak tersedia.”“Kami akan terus memikirkan dan menemukan metode baru untuk menantang pendudukan dan pengepungannya, dan penderitaannya, karena kami layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan damai,” pungkasnya.[IT/AR]