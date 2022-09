Senator Murray: 'Demokrasi Terancam' di AS

IslamTimes - Senator AS Patty Murray mengatakan bahwa “demokrasi dalam bahaya” di Amerika Serikat, dan membela pidato kontroversial yang dibuat Presiden Joe Biden pekan lalu.

Dia mengatakan pada hari Minggu selama wawancara dengan CNN bahwa pendukung mantan Presiden Donald Trump bersedia menggunakan "kekerasan" untuk menghentikan transisi kekuasaan secara damai pada 6 Januari 2021, ketika ribuan orang berbaris menentang sertifikasi pemilu 2020 yang menempatkan Biden di kantor sebagai presiden AS saat ini.“Saya percaya bahwa demokrasi kita dalam bahaya hari ini. Saya berada di Capitol negara pada 6 Januari. Saya tidak dapat melarikan diri. Saya dibarikade di sebuah kantor. Dan saya mendengar ketukan di pintu, dan saya mendengar mereka yang berada di luar itu bersedia menggunakan kekerasan yang dihasut oleh Presiden Trump untuk mengambil alih negara kita, untuk mengambil alih demokrasi kita, untuk menghentikan transaksi ke presiden baru secara damai, itulah demokrasi,” kata Murray.“[Kita] harus kembali ke titik di mana kita semua mengatakan bahwa kekerasan dan hasutan kekerasan itu, dan pertanyaan yang terus diajukan oleh presiden dan para pengikutnya tentang apakah pemilihan itu sah atau tidak, menghasut itu. ," dia berkata.“Dan kami masih memiliki orang-orang hari ini yang mengatakan akan ada kekerasan di jalanan. Bukan seperti itu demokrasi. Dan kita semua harus menunjukkan itu dan bekerja untuk memastikan kita bergerak menuju demokrasi dan menjaga demokrasi itu,” tambahnya.Pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang dalam proses meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang mengindikasikan kemenangan Biden. Beberapa pendukung Trump berharap bahwa proses ini dapat mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Beberapa pihak mengklaim bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur "operasi bendera palsu" untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara kerumunan bentrok dengan polisi, dan beberapa membuat ancaman untuk memukuli sejumlah anggota parlemen Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian gedung Capitol.Biden dalam pidatonya pada hari Kamis mengutuk Trump, mengatakan bahwa mantan presiden dan para pendukungnya bertekad untuk "membawa negara ini mundur.""Mundur ke Amerika di mana tidak ada hak untuk memilih, tidak ada hak untuk privasi, tidak ada hak untuk kontrasepsi, tidak ada hak untuk menikahi orang yang Anda cintai," kata Biden.[IT/r]