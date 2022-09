Pasukan Pendudukan AS Terus Menjarah Minyak Suriah

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS membawa keluar lagi konvoi kendaraan dan tanker yang diisi dengan minyak Suriah yang dijarah dari pangkalan mereka di pedesaan Hasaka ke utara Irak melalui penyeberangan ilegal al-Walid.

Sumber-sumber lokal dari pedesaan al-Yarubiyah mengatakan kepada reporter kantor berita pemerintah SANA bahwa konvoi AS terdiri dari 31 kendaraan, termasuk truk dan tank yang menyertai tiga kendaraan roda 4, berangkat menuju pangkalannya di utara Irak.Pada hari Minggu (4/9), pasukan pendudukan AS membawa konvoi 64 kapal tanker yang sarat dengan minyak curian dari sumur di wilayah timur dan al-Jazeera melalui penyeberangan ilegal al-Mahmoudiya ke utara Irak.Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Minyak dan Sumber Daya Mineral Suriah, Suriah menghasilkan total 14,5 juta barel minyak pada paruh pertama tahun ini, dan produksi minyak harian mencapai sekitar 80.300 barel.Pasukan pendudukan Amerika dan sekutu Takfiri mereka menjarah 66.000 barel minyak mentah selama periode yang disebutkan.Data lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya sekitar 14.200 barel yang tersedia untuk kilang minyak domestik Suriah.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”]. .Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan penyebaran itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya mineral yang kaya di negara itu.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada lebih dari satu kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk minyaknya.[IT/r]