Karbala Irak Tuan Rumah Konferensi Internasional Seruan Al-Aqsa

IslamTimes - Di antara berbagai peristiwa Arbain, peringatan hari ke-40 kesyahidan Imam Hussein (as) dan para sahabatnya di Pertempuran Karbala, mengadakan konferensi internasional tentang perjuangan Palestina.

Konferensi Internasional Panggilan Al-Aqsa menampung lebih dari 200 ulama dan guru dari 60 negara dunia dan mendapat inspirasi dari ajaran Karbala.Arbain Imam Husein (as) adalah hari ke-20 Safar dalam penanggalan Imlek Hijriah dan peringatan 40 hari setelah Pertempuran Karbala ketika Imam Husein (as) dan para sahabatnya menjadi syahid pada Hari Asyura, (10 Muharram). , 61 H/10 Oktober 680).Dilaporkan bahwa Tawanan Pertempuran Karbala datang mengunjungi Imam Husein (as) di Karbala pada 20 Safar, 61/November 19, 680) sekembalinya mereka dari Suriah ke Medina.Dalam sebuah hadits dari Imam Al-Hasan Al-‘Askari (as), ziyarah Arbain termasuk di antara nyanyian orang beriman.Prosesi Arbain adalah pawai besar Syiah di Irak dari berbagai belahan negara menuju Karbala untuk mengunjungi tempat suci Imam Hussein.Jutaan orang berpartisipasi dalam prosesi tahunan ini. Namun, peziarah dari luar negeri sebagian besar dilarang memasuki Irak selama lebih dari setahun, bahkan ketika negara itu mulai membuka kembali dan melonggarkan pembatasan perjalanan yang dibawa untuk menghentikan penyebaran Covid-19.Para peserta konferensi menyoroti nilai-nilai Imam Hussein (as) berdasarkan pemberontakan melawan penindasan, menekankan bahwa membela Al-Aqsa sesuai dengan ajaran Karbala.[IT/r]