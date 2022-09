Jenderal Teratas Memperingatkan Tindakan Iran terhadap Kolaborasi AS-Israel di Kawasan

IslamTimes - Komandan tertinggi Iran memberikan peringatan keras kepada AS, rezim Zionis dan sekutu regional mereka, dengan mengatakan Republik Islam akan meningkatkan kegiatan militer dan intelijennya dan mengadakan berbagai latihan perang untuk menunjukkan kesiapannya.

Dalam sebuah posting di akunnya di media sosial Iran pada hari Selasa (6/9), Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri mengatakan, “Dalam beberapa bulan terakhir, tentara teroris AS telah mencoba untuk menebus ketidakhadirannya, yang telah terjadi. setelah menarik pesawat dan kapal induk serta kapal perusaknya dari Teluk Persia dan Laut Oman dan telah menakuti pendukungnya, dengan menghubungkan wilayah yang direbut oleh rezim Zionis dan tentara pembunuh anak-anaknya ke CENTCOM.”Dari sudut pandang Iran, perkembangan seperti itu berarti bahwa spionase dan kapasitas operasional AS dan sekutunya akan berada di tangan rezim Zionis juga, yang pada gilirannya akan menambah ancaman terhadap Iran, komandan tertinggi memperingatkan.“Selain dari pengumuman dan peringatan tertulis serta penyampaian pesan melalui Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara tuan rumah tentara AS, kami telah menyatakan dan terus menyatakan kesiapsiagaan dan peringatan kami dengan memperluas kehadiran, memperluas patroli udara dan laut, memperdalam dominasi intelijen. , dan mengadakan berbagai latihan perang angkatan laut, rudal, dan drone,” kata Mayor Jenderal Baqeri.Saran konstan dan ramah yang diberikan Iran kepada negara-negara tetangga adalah bahwa pembentukan keamanan regional membutuhkan persaudaraan dan kerja sama di antara negara-negara regional itu sendiri tanpa bergantung pada pihak luar, pungkasnya.Komentarnya muncul beberapa hari setelah kapal perusak Jamaran Angkatan Laut Iran menyita dua pesawat tak berawak maritim Amerika dan kemudian melepaskannya di daerah yang aman di Laut Merah sebagai cara untuk mencegah kecelakaan angkatan laut.Kapal perusak itu bertemu dengan kapal “pengumpul data” selama operasi rutin yang bertujuan mengamankan rute pelayaran dan menghadapi pembajakan dan terorisme maritim, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.Kapal perang Iran kemudian meminta otoritas Amerika yang bertanggung jawab atas drone layar untuk mengubah arah kapal “untuk mencegah kecelakaan dan tabrakan angkatan laut,” bunyi pernyataan itu.[IT/r]