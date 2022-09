Video Menunjukkan Antrian Panjang Truk Iran yang Membawa Bahan Makanan ke Jamaah Arbain di Irak

IslamTimes - Saat para peziarah terus berbondong-bondong ke Karbala untuk menandai Arbain, video berikut menunjukkan antrian panjang truk Iran yang membawa bahan makanan ke Kota Suci untuk mendukung acara terbesar di dunia itu.

Truk-truk, yang juga membawa barang dan logistik, tampak bergerak melintasi perbatasan Mehran.Arbain Imam Husein (as) adalah hari ke-20 Safar dalam penanggalan Hijriah dan peringatan 40 hari setelah Pertempuran Karbala ketika Imam Husein (as) dan para sahabatnya menjadi syahid pada Hari Asyura, (10 Muharram). , 61 H/10 Oktober 680).Dilaporkan bahwa Tawanan Pertempuran Karbala datang mengunjungi Imam Husein di Karbala pada 20 Safar, 61/November 19, 680) sekembalinya mereka dari Suriah ke Medina.Dalam sebuah hadits dari Imam Al-Hasan Al-‘Askari (SAW), ziyarah Arbain termasuk di antara tanda orang beriman.Prosesi Arbain adalah pawai besar Syiah di Irak dari berbagai bagian negara menuju Karbala untuk mengunjungi tempat suci Imam Hussein (as).[IT/r]