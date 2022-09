Pentagon: AS Akan Mengirim Lebih Banyak Senjata ke Ukraina 

IslamTimes - AS akan mengirim senjata tambahan senilai $675 juta ke Ukraina, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengumumkan pada hari Kamis (8/9).

Transfer $675 juta termasuk lebih banyak putaran untuk sistem roket peluncuran ganda buatan ASAustin membuat pengumuman di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, di mana dia melakukan perjalanan pada hari Rabu (7/9) untuk pertemuan Grup Kontak Pertahanan Ukraina. Dia mengatakan Kiev berada di “titik kunci lain” dalam upayanya untuk melawan Rusia dan menjanjikan bantuan AS dalam jangka waktu yang lama.Pengumuman yang diharapkan dilaporkan sebelumnya oleh Washington Post, yang mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Sumber itu mengatakan AS ingin mengisi kembali amunisi artileri roket yang digunakan oleh Ukraina.Menteri Austin mengatakan paket itu juga mencakup lebih banyak howitzer, Humvee, ambulans lapis baja, sistem anti-tank, dan senjata lain selain pasokan amunisi. Bantuan itu disahkan oleh Presiden Joe Biden pada hari Rabu, tambahnya.Pekan lalu, Gedung Putih meminta Kongres untuk mengalokasikan tambahan $ 11,7 miliar untuk mendanai bantuan militer untuk Ukraina, termasuk $ 4,5 miliar untuk akuisisi senjata dan peralatan.AS telah menjadi sponsor terbesar militer Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Di antara senjata berat yang dikirim ke Kiev oleh Pentagon adalah Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), howitzer M777, dan drone tempur.Rencana yang dilaporkan untuk mengisi kembali persediaan amunisi artileri datang tepat setelah Kiev melancarkan operasi ofensif besar-besaran di selatan dan utara terhadap tentara Rusia yang bercokol.[IT/r]