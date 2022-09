Pentagon Ungkapkan Paket Senjata Baru Ukraina

IslamTimes - Amunisi artileri, kendaraan lapis baja, dan ranjau yang diluncurkan dari jarak jauh merupakan bagian terbesar dari paket baru bantuan militer AS ke Ukraina, yang dihargai Washington sebesar $675 juta, menurut daftar yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan AS pada hari Kamis (8/9).

Amunisi Howitzer, Humvee, dan HIMARS termasuk di antara bantuan senilai $675 juta untuk KievIni adalah “penarikan” peralatan ke-20 untuk Ukraina dari persediaan militer AS sejak Agustus 2021 – beberapa bulan sebelum konflik meningkat.Menurut Pentagon, Kiev akan menerima amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) dan rudal Anti-radiasi berkecepatan tinggi (HARM) – tanpa menyebutkan jumlahnya – serta 36.000 peluru artileri 105mm dan empat howitzer yang kaliber sama. .Selain 100 mobil Humvee lapis baja, Ukraina akan mendapatkan 1,5 juta peluru, 5.000 roket anti-tank, 50 ambulans lapis baja, dan 1.000 butir Sistem Ranjau Anti-Armor Jarak Jauh (RAAM) 155mm, serta beberapa perangkat penglihatan malam, kata Pentagon.Berbicara pada pertemuan “Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina” di Ramstein, Jerman, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin membual bahwa Kiev sejauh ini telah menerima 126 howitzer M777 sejak April, dan total 26 sistem roket multi-peluncuran – termasuk HIMARS buatan AS – mampu menembakkan rudal jarak jauh.Austin mengklaim bahwa senjata-senjata itu telah "terbukti" membantu Ukraina dalam konflik, tetapi mengatakan sudah waktunya bagi NATO untuk "mendukung para pembela Ukraina yang berani untuk jangka panjang" dengan "bergerak segera untuk berinovasi dan mendorong semua basis industri pertahanan kita" sehingga mereka bisa memasok Kiev di "jalan yang sulit di depan."Dari negara-negara lain yang telah ikut serta, Austin memilih Inggris untuk mengirim 2,3 miliar pound dalam bantuan militer, dan Polandia untuk "berfungsi sebagai kunci dari upaya kami untuk mendukung Ukraina," termasuk "sumbangan murah hati" tank dan artileri.Menurut pengakuan Pentagon sendiri, AS telah memberikan “lebih dari $ 17,2 miliar bantuan keamanan ke Ukraina” sejak 2014, dan $ 14,5 miliar lainnya sejak Februari. Baru minggu ini, Departemen Luar Negeri AS menjanjikan $2 miliar lagi untuk investasi jangka panjang di industri militer, setengahnya ke Ukraina dan setengah dari 18 negara tetangganya.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.[IT/r]