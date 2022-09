Islam Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan pemerintah Indonesia siap menggelar pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.

"Kita sudah siap dari segi logistik maupun dari segi substansi. Saya kira persiapan kita on the right track," ujar Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/9/2022).Retno juga menambahkan, akan ada sejumlah pertemuan tingkat menteri yang digelar sebelum acara puncak KTT G20."Dari Agustus sampai September, ada enam pertemuan tingkat menteri. Lalu nanti Oktober - November masih ada delapan pertemuan tingkat menteri sampai menuju ke KTT G-20," jelas Retno.Sebagaimana diketahui, KTT ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022.KTT ini akan menjadi puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun keketuaan Indonesia.