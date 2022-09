Israel: Drone Jatuh di Perbatasan Laut Lebanon

IslamTimes - Sebuah pesawat nir awak Angkatan Udara Zionis Israel jatuh ke laut di sepanjang perbatasan maritim dengan Lebanon pada hari Kamis (8/9), sebelum diambil oleh angkatan laut pendudukan, kata militer pendudukan Israel pada hari Jumat (9/9).

Kecelakaan itu terjadi karena "malfungsi", The Times of Israel mengutip pernyataan militer pendudukan. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang penyebabnya yang dipublikasikan.Tentara pendudukan mengatakan seluruh armada pesawat nir awak yang dimaksud, yang tidak diidentifikasi, akan dikandangkan di tengah penyelidikan kecelakaan itu, harian Zionis Israel menambahkan.Sengketa Maritim Lebanon dengan Zionis 'Israel'Ketegangan tinggi antara Lebanon dan entitas Zionis dalam beberapa bulan terakhir, karena entitas pendudukan bersiap untuk mengekstraksi gas dan minyak di zona maritim yang disengketakan.Presiden Lebanon Michel Aoun menggambarkan ekstraksi Zionis Israel di daerah yang disengketakan sebagai provokatif.Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah telah berulang kali memperingatkan bahwa Perlawanan tidak akan membiarkan musuh Zionis Israel mengekstrak gas dan minyak di Mediterania jika Lebanon dicegah untuk berinvestasi dalam kekayaan maritimnya.Lebanon dan entitas Zionis telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa maritim yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Duta Energi AS Amos Hochstein tiba pada hari Kamis (8/9) di entitas Zionis untuk berbicara dengan para pejabat Israel mengenai masalah ini.Dia diperkirakan akan mengunjungi Beirut dan bertemu dengan pejabat Lebanon setelah kunjungannya ke wilayah pendudukan pada hari Jumat (9/9), menurut media Lebanon.Hizbullah telah berulang kali memperingatkan musuh Zionis Israel agar tidak menunda-nunda, mengancam bahwa semua platform Zionis Israel di Mediterania menjadi target gerakan perlawanan Lebanon.Hochstein juga telah dilihat sebagai "bias" dan "yang disebut" meditator, dengan banyak jurnalis dan aktivis di Lebanon telah memperingatkan bahwa utusan energi AS adalah kelahiran Zionis Israel, dan mengambil bagian dalam agresi Zionis Israel tahun 1993 di Lebanon.[IT/r]