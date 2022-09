Departemen Keuangan: AS Jatuhkan Sanksi Baru Terkait Iran

IslamTimes - Departemen Keuangan AS mengumumkan Kamis (8/9) bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada satu orang dan empat entitas dalam babak baru sanksi terkait Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan mengkonfirmasi bahwa mereka menunjuk Layanan Bandara Safiran yang berbasis di Tehran, menuduhnya mengoordinasikan dugaan penerbangan militer Rusia antara Iran dan Rusia, termasuk penerbangan yang terkait dengan pengangkutan drone, personel, dan peralatan terkait.Selain itu, Departemen AS menunjuk Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines, dan Baharestan Kish Company, mengklaim bahwa mereka terlibat dalam pengembangan, produksi, dan pengadaan drone Iran.Departemen Keuangan juga menunjuk Rehmatollah Heidari, direktur pelaksana Baharestan Kish Company dan anggota dewan direksinya.Bulan lalu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa “kami menilai bahwa Rusia bermaksud menggunakan UAV Iran ini, yang dapat melakukan serangan udara-ke-permukaan, peperangan elektronik, dan penargetan, di medan perang di Ukraina.”Pejabat AS mengklaim bahwa Rusia kemungkinan besar berencana untuk mengakuisisi ratusan kendaraan udara tak berawak (UAV) Mohajer-6 dan Shahed.Dalam konteks yang sama, Wakil Menteri Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, Brian Nelson, mengatakan Kamis dalam sebuah pernyataan bahwa “Amerika Serikat berkomitmen untuk secara ketat menegakkan sanksi kami terhadap Rusia dan Iran dan meminta pertanggungjawaban Iran dan mereka yang mendukung perang agresi Rusia terhadap Ukraina.”[IT/r]