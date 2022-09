Turki: Pemimpin ISIS Ditahan 

IslamTimes - Teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) Bashar Hattab Ghazal al Sumaidai, dengan nama sandi Master Zeyd atau Abu Zeyd, telah ditangkap oleh pasukan keamanan Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (8/9) selama penerbangan kembali dari Balkan.

Tokoh Negara Islam dengan nama sandi Master Zeyd telah ditangkap oleh pasukan keamanan TurkiErdogan menggambarkan teroris itu sebagai “salah satu direktur Daesh yang paling penting setelah [Abu Bakr al-]Baghdadi dan [Abdullah] Quardash,” merujuk pada organisasi itu dengan judul bahasa Arabnya. Baghdadi, pendiri ISIS, diduga meledakkan dirinya pada Oktober 2019 selama serangan AS di kompleksnya di provinsi Idlib Suriah. Quardash mengambil alih sebagai kepala organisasi.Al-Sumaidai ditangkap dalam operasi gabungan oleh Direktorat Jenderal Keamanan, Departemen Kepolisian Istanbul, dan Organisasi Intelijen Nasional (MIT), Erdogan mengungkapkan, menjelaskan bahwa pihak berwenang telah melacak koneksinya di Turki dan Suriah dan menemukan dia berencana untuk masuk. Turki secara ilegal. Dia tertangkap sedang menyamar saat mencoba menggunakan kartu identitas palsu. Pemimpin militan telah dipindahkan ke otoritas kehakiman Turki setelah diinterogasi oleh MIT dan Departemen Kepolisian Istanbul.Al-Sumaidai mengaku bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kehakiman kelompok teror itu. Beberapa laporan internasional telah mengidentifikasi dia sebagai kepala peradilan ISIS. Dia disebut-sebut sebagai calon penerus Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, seorang pemimpin ISIS yang, seperti Baghdadi, diduga meledakkan dirinya dalam serangan AS. Dia masuk di lantai dasar dengan IS tepat ketika kelompok itu terbentuk pada tahun 2013, setelah sebelumnya bertempur dengan kelompok jihad di Irak.[IT/r]