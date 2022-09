Kepala Mossad Memperingatkan AS selama Kunjungan

IslamTimes - Kepala Mossad David Barnea memperingatkan rekan-rekannya di AS agar tidak bergabung dengan kesepakatan nuklir yang dipulihkan dengan Iran, Zionis Israel mengungkapkan pada hari Kamis (8/9), setelah kepala mata-mata kembali dari Washington. Selama perjalanannya, dia bertemu dengan kepala CIA, FBI, Dewan Keamanan Nasional, Pentagon, dan Kepala Staf Gabungan, serta pejabat senior Departemen Luar Negeri.

Badan mata-mata Israel berbagi 'materi intelijen sensitif' dengan badan-badan AS dalam upaya untuk meningkatkan kesepakatanBarnea menunjukkan kepada kepala intel “materi intelijen sensitif” dan menjelaskan bahwa “Zionis Israel tidak akan bisa berdiam diri sementara Iran terus menipu dunia,” menurut sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Zionis Israel. Namun, Amerika meyakinkannya bahwa AS tetap “berkomitmen untuk keamanan Negara Zionis Israel,” .“Amerika menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan bahwa mereka akan terus bekerja sama penuh dengan Negara Zionis Israel sehubungan dengan masalah-masalah regional di Timur Tengah mengenai keamanan Negara Zionis Israel.” pernyataan dilanjutkan.Sementara Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengkonfirmasi pertemuan dengan Barnea, dia menolak memberikan rincian apa pun, hanya menyatakan bahwa pasangan itu telah membahas “berbagai masalah global dan regional” dan mengklaim pertemuan itu telah ditetapkan untuk beberapa waktu. Para pejabat Zionis Israel telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan rekan-rekan mereka di AS dan Eropa, berusaha untuk menggagalkan perjanjian yang dihidupkan kembali.Para pemimpin Zionis Israel telah mengklaim selama lebih dari dua dekade bahwa Iran tinggal beberapa bulan lagi untuk mengembangkan bom nuklir, meskipun Teheran bersikeras bahwa niatnya adalah damai. Kesepakatan nuklir asli, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Uni Eropa, serta Iran, seharusnya mencabut banyak sanksi terhadap Republik Islam itu sambil membatasi kemampuannya untuk memperkaya uranium jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat bom atom. AS menarik diri di bawah presiden saat itu Donald Trump pada 2018, menyatakan perjanjian itu secara fundamental cacat dan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Tehran.Draf kesepakatan baru yang bocor bulan lalu menunjukkan proses empat tahap dimulai dengan pencabutan segera sanksi terhadap 17 bank Iran dan 150 entitas ekonomi lainnya. Iran juga akan segera mulai mengurangi aktivitas nuklirnya, yang meningkat melebihi tingkat yang diizinkan oleh kesepakatan 2015 ketika tidak ada pihak lain yang memenuhi persyaratan mereka.[IT/r]