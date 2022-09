Ketua DPR RI Dorong Peningkatan Kerja sama Indonesia-Uzbekistan

Islam Times - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap parlemen Indonesia dan Uzbekistan mempererat kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender.

"Kerja sama tersebut untuk mendorong perempuan terlibat dalam bidang politik dan pembuatan kebijakan. Sebagai sesama ketua parlemen wanita, saya mengapresiasi kepemimpinan Yang Mulia pada Women's Speaker Summit ini," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Puan mengatakan hal itu dalam acara pertemuan bilateral dengan Ketua Senat Parlemen Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Jumat (9/9).Pertemuan tersebut digelar di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para ketua parlemen perempuan dunia atau The 14th Women Speakers Summit Inter-Parliamentary Union (IPU).Uzbekistan merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia di Asia Tengah, sehingga Puan mengapresiasi kepercayaan Uzbekistan terhadap perusahaan Indonesia untuk kerja sama investasi.Terkait bidang pendidikan, sosial, dan budaya, Puan mengapresiasi terbentuknya Uzbekistan-Indonesia Friendship Society yang merupakan wadah bagi program darmasiswa yang diberikan Indonesia bagi mahasiswa yang berasal dari Uzbekistan.Dia juga mengapresiasi kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia di berbagai universitas di Uzbekistan, antara lain di Tashkent State University of Oriental Studies dan Samarkand State Institute of Foreign Language.Selain itu, menurut dia, DPR telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen negara sahabat, termasuk Parlemen Uzbekistan, sebagai wujud keinginan membangun dan memperkuat hubungan antarparlemen kedua negara.Sementara itu, Tanzila Narbaeva mengatakan kunjungan Puan menjadi momen penting dan bersejarah bagi hubungan Indonesia dengan Uzbekistan. Dia menyinggung jasa Bung Karno untuk rakyat dan negaranya karena sang proklamator telah membantu menemukan dan mendorong pemugaran makam Imam Al-Bukhari, tokoh Islam Uzbekistan."Bung Karno juga berjasa karena termasuk kelompok pimpinan negara pertama yang berkunjung ke Uzbekistan, saat masa Uni Sovyet; dan Presiden Soekarno termasuk pemimpin dunia pertama yang melakukan ziarah ke makam Imam Al-Bukhari," ujar Tanzila.Tanzila mengusulkan ada pembinaan hubungan lebih mendalam antara Indonesia dengan Uzbekistan, mulai dari peningkatan hubungan ekonomi, pariwisata, sosial, dan antarparlemen.