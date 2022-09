Pendudukan AS Terus Menjarah Minyak Suriah

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS terus mencuri minyak Suriah dari ladang al-Jazra dan membawanya ke pangkalan mereka di wilayah Irak, kantor berita SANA melaporkan.

“Sebuah konvoi pasukan pendudukan AS, yang terdiri dari 88 tanker yang sarat dengan minyak Suriah curian, berangkat dari persimpangan tidak sah Mahmoudiya dan memasuki wilayah Irak,” kata badan tersebut mengutip sumber-sumber lokal dari pedesaan Yarubiyah mengatakan pada hari Jumat (9/9).Sumber menambahkan bahwa konvoi meninggalkan wilayah Suriah menuju pangkalan pendudukan AS di Irak utara.Militer pendudukan AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, menyatakan bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab karena kekayaan minyaknya.Dalam komentar terkenal yang dibuat pada 2019, Trump mengatakan: “Kami menyimpan minyak [Suriah]. Kami memiliki minyak. Minyak aman. Kami meninggalkan pasukan hanya untuk minyak.”Beberapa negara, termasuk Rusia dan China, telah mengutuk tindakan AS dalam menjarah sumber daya Suriah dan telah meminta Washington untuk menghentikan penjarahan berkelanjutan atas sumber daya alam negara yang dilanda perang itu.[IT/r]