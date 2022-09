Anggota Parlemen: AS Tidak Akan 'Menahan' China dengan Taiwan 

IslamTimes - Washington tidak akan dapat "menahan" China dengan menggunakan ketegangan di sekitar Taiwan untuk mempengaruhi Beijing, kata Li Zhanshu. Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China membuat pernyataan di Moskow pada hari Jumat (9/9) selama pertemuan dengan Valentina Matvienko, ketua majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi.

Pemisah Taiwan, yang mencari bantuan Washington, juga tidak akan berhasil, kata seorang pejabat tinggi China“Memang, pertanyaan Taiwan menyangkut kedaulatan dan integritas teritorial China. Sekarang Taiwan mencari kemerdekaan dengan bantuan AS. AS berusaha menahan China melalui Taiwan. Ini tidak akan berhasil,” kata pejabat itu.Li juga merujuk titik nyala baru-baru ini dalam hubungan AS-China atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan – yang dipandang sebagai bagian integral dari negara itu oleh Beijing – pada awal Agustus. Para pemimpin AS "mengkhianati" Pelosi dengan "perjalanan provokatifnya," tambah pejabat itu.“Kelompok ini telah mencampuri urusan dalam negeri China dan mengancam kedaulatan kami,” tegas Li. Pada saat yang sama, dia menyampaikan terima kasih Beijing kepada Matvienko, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan "teman-teman Rusia" lainnya atas dukungan kuat Moskow dan "posisi tak tergoyahkan" pada kebijakan 'Satu China'.Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949, ketika kaum nasionalis China melarikan diri dari daratan setelah kalah perang saudara dengan komunis. Para separatis mendirikan pemerintahan mereka sendiri di sana. Sementara secara resmi mengakui kedaulatan Beijing atas pulau itu dan prinsip 'Satu China', Washington telah mempertahankan hubungan dekat - namun tidak resmi - dengan negara-negara kepulauan, dengan pejabat senior berulang kali mengunjungi Taiwan.Beijing, bagaimanapun, menganggap semua tindakan ini sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya, serta dukungan pemisahan diri. China telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap upaya untuk secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan oleh pulau itu akan mengakibatkan perang.[IT/r]