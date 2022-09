Iran Kecam Sanksi AS terhadap Kementerian Intelijen

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk langkah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Kementerian Intelijen Iran dan menterinya.

Nasser Kan'ani mengatakan pada hari Sabtu (10/9) bahwa fakta bahwa AS memberikan dukungan langsungnya di balik tuduhan tak berdasar Albania terhadap Iran dan memberlakukan sanksi baru terhadap Tehran menunjukkan bahwa Washington sendiri berada di balik serangan dunia maya yang menargetkan negara Balkan.Pada hari Rabu, Albania memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran, menuduhnya mengatur "serangan siber" terhadap Tirana dan memerintahkan diplomat Iran dan staf kedutaan untuk pergi dalam waktu 24 jam.Dua hari kemudian, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengatakan telah menunjuk Kementerian Intelijen Iran dan Menteri Intelijennya untuk apa yang disebutnya terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan dunia maya melawan Amerika Serikat dan sekutunya.“Skenario seperti itu telah dibuat oleh pemerintah AS, bukan pemerintah Albania, dan Tirana telah menjadi korban skenario yang dibuat oleh Washington sendiri melawan Republik Islam Iran,” kata Kan'ani.Dia melanjutkan dengan mengatakan sanksi baru, seperti tindakan ilegal AS sebelumnya terhadap kementerian Iran, tidak akan mencegah personelnya dengan cara apa pun untuk melayani rakyat Iran dan memastikan keamanan mereka.Diplomat Iran itu juga mengecam Washington karena memaksa pemerintah dan negara Albania untuk menampung anggota teroris Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO), memberikan dukungan habis-habisan untuk para teroris, dan memperlengkapi serta melatih mereka dalam teknologi siber.Dia mengatakan kelompok kriminal MKO terus bertindak sebagai alat AS dalam melakukan operasi teroris, serangan dunia maya, dan perang psikologis terhadap pemerintah dan rakyat Iran.Juru bicara itu mencatat bahwa Tehran akan menggunakan semua kapasitasnya dalam kerangka hukum internasional untuk memulihkan hak-hak bangsa Iran dan melindungi diri dari plot jahat itu.Albania menerima sekitar 3.000 anggota kelompok teroris MKO pada tahun 2016 atas permintaan Washington, setelah kelompok itu tidak diakui oleh Irak dan dilecehkan oleh banyak negara Eropa.[IT/r]