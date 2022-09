Charles Berjanji Akan Mengikuti Teladan Ratu Saat Dia Dinobatkan Sebagai Raja

IslamTimes - Raja Charles berjanji pada hari Sabtu (10/9) akan mengikuti contoh mendiang ibunya ketika dia secara resmi dinyatakan sebagai raja baru Inggris pada hari Sabtu dalam sebuah upacara bersejarah di Istana St James.

Kematian Ratu Elizabeth yang berusia 96 tahun pada hari Kamis (8/9) setelah 70 tahun di atas takhta diatur dalam rencana lama dan sangat koreografi untuk hari berkabung nasional dan pemakaman kenegaraan yang akan diadakan hanya dalam waktu seminggu.Charles, 73, segera menggantikan ibunya tetapi Dewan Aksesi bertemu pada hari Sabtu untuk menyatakan dia sebagai raja, dengan putra dan pewarisnya William, istri Camilla dan perdana menteri baru Inggris, Liz Truss, di antara mereka yang menandatangani proklamasi.Selama pertemuan resmi dewan, enam mantan perdana menteri, uskup dan sejumlah politisi meneriakkan "God Save The King"."Saya sangat menyadari warisan besar ini dan tugas dan tanggung jawab berat Kedaulatan yang sekarang telah diserahkan kepada saya," kata Charles."Dalam mengambil tanggung jawab ini, saya akan berusaha untuk mengikuti contoh inspiratif yang telah saya berikan dalam menegakkan pemerintahan konstitusional dan untuk mencari perdamaian, harmoni dan kemakmuran masyarakat di pulau-pulau dan wilayah Persemakmuran dan wilayah di seluruh dunia."Kemudian, di Galeri Proklamasi, sebuah balkon di atas Friary Court of St James's Palace, Garter King of Arms, David White, ditemani oleh orang lain dalam pakaian heraldik tradisional membacakan Proklamasi Utama, saat terompet dibunyikan.Di St James's - istana kerajaan paling kuno di Inggris yang dibangun atas perintah Henry VIII pada tahun 1530-an - beberapa ratus orang diizinkan masuk ke istana, termasuk anak-anak kecil di pundak orang tua, seorang wanita yang memegangi bunga dan orang tua dengan skuter mobilitas.Proklamasi itu juga akan dibacakan secara publik di ibu kota Inggris lainnya – Edinburgh di Skotlandia, Belfast di Irlandia Utara, dan Cardiff di Wales – dan juga di lokasi lain.Kematian Elizabeth, raja terlama di Inggris, telah menarik curahan perhatian dari dalam negeri dan di seluruh dunia. Landmark telah digunakan untuk merayakan hidupnya, dengan gedung-gedung di Eropa, Amerika dan Afrika menyala dalam warna merah, putih dan biru dari Inggris.Di Inggris, orang-orang mulai berkumpul di luar istana kerajaan pada dini hari Sabtu pagi, dengan ribuan orang berduyun-duyun ke Istana Buckingham untuk memberi penghormatan kepada ratu dan Charles - yang diproklamasikan sebagai raja di Istana St James di dekatnya."Ini adalah saat yang mengharukan dalam sejarah negara kita," kata manajer desain Ian Bilboe, 54 tahun. "[Kami] di sini untuk menjadi bagian dari itu dan menunjukkan rasa hormat kepada mendiang ratu dan juga kepada raja baru."Charles adalah raja dan kepala negara tidak hanya dari Britania Raya tetapi dari 14 kerajaan lain termasuk Australia, Kanada, Jamaika, Selandia Baru dan Papua Nugini.[IT/r]