Amerika Memperingati 21 Tahun 9/11

IslamTimes - Warga Amerika sedang memperingati 21 tahun serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat yang menewaskan hampir 3.000 orang.

Upacara diadakan pada hari Minggu (11/9) di seluruh negeri untuk mengingat para korban, termasuk pembacaan nama-nama orang mati, membunyikan lonceng gereja, dan penghormatan di lokasi di mana menara kembar New York City runtuh.Upacara akan diadakan di tempat-tempat di mana jet yang dibajak jatuh pada 11 September 2001 - World Trade Center di New York, Pentagon, dan sebuah lapangan di Pennsylvania.Orang Amerika menandai hari itu dengan nyala lilin, layanan antaragama, dan peringatan lainnya. Beberapa orang Amerika bergabung dalam proyek sukarela pada hari yang secara federal diakui sebagai Hari Patriot dan Hari Pelayanan dan Peringatan Nasional.Pada hari Minggu (10/9), Presiden Joe Biden berencana akan berbicara dan meletakkan karangan bunga di Pentagon, sementara ibu negara Jill Biden dijadwalkan untuk berbicara di Shanksville, Pennsylvania, di mana salah satu pesawat yang dibajak jatuh setelah penumpang dan anggota awak mencoba menyerbu kokpit sebagai para pembajak menuju Washington.Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Doug Emhoff dijadwalkan menghadiri Peringatan 11 September Nasional di New York, tetapi menurut tradisi, tidak ada tokoh politik yang berbicara di upacara ground zero. Ini berpusat pada kerabat korban yang membacakan nama-nama orang tewas.[IT/r]