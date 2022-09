NYT Mengungkapkan Kerja Sama AS dan Ukraina Melawan Rusia

IslamTimes - Ukraina telah meningkatkan pembagian intelijen dengan AS dalam persiapan untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia di Wilayah Kharkov, The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (10/9).

Kiev dan Washington telah "terus-menerus" membahas cara-cara untuk menumpulkan kemajuan Rusia, kata seorang pejabat kepada surat kabar ituMeskipun Washington memberikan informasi tentang pos komando Rusia, depot amunisi, dan target lainnya ke Kiev, para pejabat Ukraina sebelumnya enggan mengungkapkan rencana operasional kepada rekan-rekan AS mereka, karena kekhawatiran bahwa ini “dapat menyoroti kelemahan dan mencegah dukungan Amerika yang berkelanjutan,” surat kabar itu mengklaim.Tetapi semuanya berubah selama musim panas ketika Kiev memutuskan bahwa berbagi rencana untuk serangan baliknya, bertentangan dengan kekhawatiran sebelumnya, akan mendorong Washington untuk memberi Ukraina lebih banyak bantuan, kata pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya kepada NYT.Pergeseran ini memungkinkan AS untuk menawarkan “informasi yang lebih baik dan lebih relevan tentang kelemahan Rusia,” sumber tersebut melaporkan.Mereka menolak untuk memperluas seberapa banyak informasi yang telah dibagikan di antara kedua belah pihak atau seberapa dalam Amerika telah terlibat dalam perencanaan serangan balik Ukraina, kata surat kabar itu.Namun, seorang pejabat mengklaim bahwa AS telah "terus-menerus" berdiskusi dengan Ukraina tentang cara-cara yang dapat menumpulkan kemajuan Rusia di timur negara itu.Serangan Ukraina skala besar dengan menggunakan senjata yang dipasok oleh AS dan negara-negara Barat lainnya dimulai di Wilayah Kharkov timur laut pada hari Kamis setelah upaya gagal Kiev untuk maju di daerah lain .Pada hari Sabtu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan penarikan pasukannya dari kota Izyum dan beberapa pemukiman lain di wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa ini sedang dikumpulkan kembali untuk “membangun upaya ke arah Donetsk.” Selama operasi, tambahnya, militer telah melakukan apa yang disebutnya “sejumlah kegiatan yang mengganggu dan demonstrasi yang meniru aksi nyata pasukan.”Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merayakan mundurnya Rusia sebagai kemenangan, tetapi NYT menunjukkan bahwa “belum jelas seberapa luas kepentingan strategis yang akan diperoleh [oleh Kiev] itu.”Moskow telah berkali-kali memperingatkan Washington agar tidak menyediakan senjata dan berbagi data intelijen dengan Ukraina, dengan mengatakan bahwa AS berisiko menjadi pihak dalam konflik melalui tindakan semacam itu.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”[IT/r]