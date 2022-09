Penasihat: AS dan E3 Tidak Dapat Dipercaya; Iran Mengejar Kesepakatan untuk Mengamankan Kepentingannya

IslamTimes - Seorang penasihat tim perunding Iran telah menggambarkan pemerintah AS dan tiga penandatangan Eropa pada kesepakatan nuklir 2015 sebagai "tidak dapat dipercaya", menyatakan bahwa Tehran mengejar kesepakatan yang paling mengamankan kepentingan nasionalnya.

Dalam wawancara pada Sabtu (10/9) malam, Mohammad Marandi mengatakan Iran bukanlah pihak yang menarik diri dari kesepakatan 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), menekankan bahwa tiga negara Eropa (Prancis, Inggris, dan Jerman) patuh ikuti kebijakan siapa pun yang ada di Gedung Putih.Dia menambahkan bahwa Iran tahu bahwa kesepakatan apa pun yang mungkin akan gagal kecuali negara-negara Barat mengakhiri tuduhan palsu mereka terhadap Tehran.Marandi mencatat bahwa troika Eropa dan Washington menyadari kedamaian program nuklir Iran, menekankan bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan yang akan mengamankan hak-haknya.Selama wawancara dengan jaringan berita televisi berbahasa Arab Lebanon al-Mayadin, dia melanjutkan, “Kami tidak dapat mempercayai Amerika dan Eropa,” menyoroti bahwa “tiga negara Eropa semuanya adalah sekutu Amerika Serikat. Mereka tidak netral, dan kita tidak boleh tertipu oleh propaganda mereka.”Marandi juga mengecam Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, yang menyatakan bahwa dia “berpihak pada Eropa dan Amerika, dan tunduk pada mereka.”Penasihat tim perunding Iran melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang pejabat Eropa pernah mengkonfirmasi selama negosiasi kebangkitan JCPOA di ibukota Austria Wina bahwa tuntutan Iran adalah benar, tetapi “Amerika adalah orang yang menunda dan menunda” pembicaraan.Marandi menekankan bahwa Iran “siap untuk menandatangani perjanjian,” mencatat bahwa “Eropa membutuhkan perjanjian lebih dari Iran, karena kebutuhan mereka akan gas.”Mengenai masalah gas alam Iran, dia mengatakan kepada al-Mayadin bahwa “Iran menjual gas dan minyaknya, dan dapat memperoleh pendapatan finansial,” menambahkan bahwa “semakin lama kesepakatan ditunda, semakin besar masalah bagi Eropa karena dia menginginkan gas saat musim dingin mendekat.”Krisis energi Eropa terjadi ketika ketegangan terus berlanjut antara Rusia dan Barat atas serangan Moskow di Ukraina. Harga gas alam telah melonjak di Eropa ke level tertinggi sepanjang masa sejak Barat mulai melepaskan gelombang sanksi terhadap Moskow.Sejak saat itu, Gazprom Rusia secara drastis mengurangi pengiriman gasnya ke Eropa, dengan mengatakan bahwa sanksi anti-Rusia telah memblokir pengiriman turbin yang diperlukan untuk mengalirkan gas ke Eropa melalui pipa.'Biden yang lemah'Adapun Amerika Serikat, Marandi mengatakan, "Presiden AS Joe Biden lemah, dan menderita masalah internal dan ekonomi sebelum pemilihan paruh waktu."Marandi menambahkan bahwa “Eropa tidak memiliki masalah dalam mencapai kesepakatan, tetapi masalahnya terletak pada [administrasi] Biden yang lemah.”Pada hari Sabtu (10/9), Iran mengecam pernyataan terbaru "tidak konstruktif dan tidak dipertimbangkan" yang dikeluarkan oleh tiga penandatangan JCPOA Eropa, dengan mengatakan mereka harus menerima konsekuensinya jika terus mengikuti jejak Zionis Israel.“Sangat disesalkan bahwa dengan [mengeluarkan] pernyataan yang tidak dipertimbangkan dengan baik, tiga negara Eropa telah mengikuti jejak rezim Zionis ke jalan yang akan mengarah pada kegagalan negosiasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani.'Dukungan AS untuk teroris'Marandi juga mengutuk Washington atas dukungannya terhadap teroris Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) yang telah diselenggarakan oleh Albania sejak 2016, menyatakan bahwa anggotanya telah melakukan serangan terhadap Iran.Pada hari Rabu, Albania, yang telah bertahun-tahun menjadi tuan rumah teroris MKO anti-Iran yang berkolusi dengan AS, memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran, menuduhnya mengatur “serangan siber” Juli terhadap Tirana.Kan'ani mengidentifikasi Amerika Serikat, rezim Zionis Israel, dan MKO sebagai "pihak ketiga" yang telah mendorong Tirana untuk mengambil keputusan.[IT/r]