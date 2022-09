Puluhan Tahun setelah 9/11, Muslim Terus Menjadi Sasaran Kejahatan Kebencian, Islamofobia

IslamTimes - Populasi Muslim Amerika Serikat semakin menjadi sasaran Islamofobia dan kejahatan kebencian di tahun-tahun setelah serangan 11 September, yang melepaskan era baru rasisme dan diskriminasi terhadap Muslim.

Pada peringatan 21 tahun serangan pada hari Minggu (11/9), direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam cabang Los Angeles, Hussam Ayloush, mengatakan bahwa “Muslim terus menghadapi ancaman kekerasan yang ditargetkan,” Al Jazira melaporkan pada hari Minggu (11/9).“Muslim terus menjadi sasaran kebencian, penindasan, dan diskriminasi sebagai akibat dari stereotip yang diabadikan oleh Islamofobia dan media pada tahun-tahun setelah serangan 9/11,” kata Ayloush.Menurut statistik FBI, kejahatan kebencian terhadap Muslim meroket segera setelah 11 September 2001, dan masih dalam tren yang meningkat.“Kenyataan yang disayangkan adalah ada orang dan organisasi yang diuntungkan dengan melanggengkan Islamofobia, kefanatikan, dan perang.”Setelah serangan 9/11, Ayloush mencatat, ada "badai sempurna dari rakyat Amerika dan pemerintahnya yang membutuhkan 'musuh' bersama, industri Islamofobia jutaan dolar, kompleks industri militer, dan ancaman nasionalisme kulit putih yang berkembang. .""Faktor-faktor ini digabungkan menciptakan lingkungan yang bergejolak bagi Muslim dan orang lain dianggap sebagai 'lain.' Kenyataan yang disayangkan adalah bahwa ada orang dan organisasi yang diuntungkan dengan melanggengkan Islamofobia, kefanatikan, dan perang," tambahnya.Lebih lanjut Ayloush mengatakan bahwa statistik itu tidak mengejutkan mengingat iklim politik yang bergejolak saat ini di AS yang diabadikan oleh mantan Presiden Donald Trump selama masa jabatannya.“Kepresidenan Trump dinormalisasi menjadi fanatik anti-Muslim. Dia membuatnya diterima secara sosial untuk menjadi anti-Muslim yang terang-terangan,” kata Ayloush.Setelah menjabat pada Januari 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang perjalanan ke Amerika Serikat dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.Mengutip “Larangan Muslim,” kata Ayloush, “Meskipun pemerintah saat ini membatalkan larangan tersebut, kami masih menghadapi konsekuensinya hingga hari ini dengan banyak keluarga yang masih terpisah.”Ayloush mencatat bahwa AS memiliki sejarah panjang "merendahkan dan meminggirkan" kelompok etnis dan agama, termasuk penduduk asli Amerika, Afrika-Amerika, Yahudi, dan Asia-Amerika.Menurut Zahra Jamal, direktur asosiasi Institut Toleransi Beragama di Universitas Rice Universitas Boniuk di Houston, 62 persen Muslim melaporkan perasaan permusuhan berbasis agama dan 65 persen merasa tidak dihargai oleh orang lain.“Itu hampir tiga kali lipat persentase di antara orang Kristen,” kata Jamal.Dia mengatakan angka-angka yang terkait dengan diskriminasi terhadap Muslim mengkhawatirkan dan menunjukkan betapa Islamofobia telah meningkat di AS selama 20 tahun terakhir.[IT/r]