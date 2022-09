Paul Craig Roberts: Kisah Pejabat AS tentang 9/11 adalah Salah

IslamTimes - Selama 21 tahun terakhir, jumlah orang Amerika yang percaya bahwa cerita resmi serangan 11 September 2001 adalah palsu terus bertambah, menurut Dr. Paul Craig Roberts, ekonom.

Dr. Roberts, yang merupakan Asisten Menteri Keuangan di Pemerintahan Reagan dan editor asosiasi Wall Street Journal, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah artikel pada hari Minggu (11/9) saat warga Amerika memperingati 21 tahun serangan 9/11 di Amerika Serikat yang mengakibatkan hampir 3.000 orang Amerika Serikat tewas.“Tidak pernah ada penyelidikan resmi AS atas serangan itu,” tulis Dr. Roberts.“Setelah banyak tekanan dari keluarga mereka yang tewas dalam runtuhnya menara, Gedung Putih akhirnya dan paling enggan membentuk Komisi 9/11 yang sebagian besar terdiri dari politisi dan direktur staf neokonservatif untuk duduk dan mendengarkan narasi pemerintah dan menulis itu. Ini yang menjadi isi Laporan Komisi 9/11,” ujarnya."Catatan NIST tentang keruntuhan hanyalah simulasi komputer yang menyampaikan hasil yang diprogram NIST ke dalam simulasi," katanya.Para pemimpin Amerika menyebut serangan 9/11 telah menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah negara itu.Pejabat AS menegaskan bahwa serangan itu dilakukan oleh 19 teroris al-Qaeda, 15 di antaranya warga negara Saudi, tetapi banyak ahli dan peneliti independen telah mengajukan pertanyaan tentang akun resmi tersebut.Mereka percaya bahwa elemen jahat dalam pemerintahan AS, seperti mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatur atau setidaknya mendorong serangan 9/11 untuk mempercepat mesin perang AS dan memajukan agenda Zionis.“Selama 21 tahun saya melaporkan investigasi independen dan temuan para ilmuwan, cendekiawan, insinyur, dan arsitek yang menyimpulkan berdasarkan bukti kuat bahwa narasi pemerintah adalah laporan palsu,” tulis Dr. Roberts.[IT/r]