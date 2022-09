Direktur Intelijen Israel Kecam 'Permainan' Nuklir Iran

IslamTimes - Zionis Israel tidak akan merasa dibatasi oleh kemungkinan pembaruan kesepakatan nuklir dengan Iran dan bermaksud hendak terus menargetkan "negara terorisme" dari "rezim" Tehran, kata Direktur Mossad David Barnea dalam pidatonya pada hari Senin (12/9).

Direktur Mossad berjanji akan memerangi “terorisme” Iran tanpa memperhatikan kemungkinan kesepakatan nuklir“Kami tidak akan ambil bagian dalam sandiwara ini. Kami tidak akan menutup mata terhadap kebenaran yang telah terbukti,” kata Barnea di Universitas Reichman di Herzliya, dalam pidato publik pertamanya sejak dia mengambil alih kendali di Mossad tahun lalu.“Kesepakatan itu didasarkan pada kebohongan Iran. Iran telah berusaha untuk membangun senjata nuklir yang membahayakan keberadaan Zionis Israel. Kesepakatan itu akan dengan mudah membantu mereka mencapai tujuan ini di bawah legitimasi internasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa “bahkan jika kesepakatan ditandatangani, itu tidak akan memberikan kekebalan dari operasi Mossad.”Barnea menuduh Tehran mendalangi “teror terencana, sistematis, dan strategis” yang dilakukan oleh badan-badan intelijen dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang katanya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Mossad, katanya, telah menggagalkan “puluhan” rencana serangan Iran terhadap Zionis Israel dan Zionis Israel di luar negeri, di tempat-tempat termasuk Siprus, Kolombia dan Turki. Barnea juga mengutip tuduhan AS baru-baru ini bahwa Iran merencanakan pembunuhan John Bolton dan Mike Pompeo, dua mantan pejabat dalam pemerintahan Trump.Serangan terhadap Zionis Israel atau orang Zionis Israel, secara langsung atau tidak langsung oleh proxy, “akan ditanggapi dengan tanggapan yang menyakitkan terhadap mereka yang bertanggung jawab, di tanah Iran. Kami tidak akan mengejar proksi, tetapi orang-orang yang mempersenjatai mereka dan memberi perintah, dan ini akan terjadi di Iran,” direktur Mossad memperingatkan Tehran.Barnea berbicara setelah kembali dari Washington, di mana dia berkunjung minggu lalu untuk menyuarakan keberatan terhadap pembaruan kesepakatan nuklir dengan Teheran.Para pemimpin Zionis Israel telah mengklaim selama lebih dari dua dekade bahwa Iran tinggal beberapa bulan lagi untuk mengembangkan bom nuklir, meskipun Tehran bersikeras bahwa niatnya adalah damai. Kesepakatan nuklir asli, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Uni Eropa, serta Iran, seharusnya mencabut banyak sanksi PBB terhadap Republik Islam itu sambil membatasi kemampuannya untuk memperkaya uranium. jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat bom atom. AS menarik diri di bawah presiden saat itu Donald Trump pada 2018, menyatakan perjanjian itu secara fundamental cacat dan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Tehran.Draf kesepakatan baru yang bocor bulan lalu menunjukkan proses empat tahap dimulai dengan pencabutan segera sanksi terhadap 17 bank Iran dan 150 entitas ekonomi lainnya. Iran juga akan segera mulai mengurangi aktivitas nuklirnya, yang meningkat melebihi tingkat yang diizinkan oleh kesepakatan 2015 ketika tidak ada pihak lain yang memenuhi persyaratan mereka.[IT/r]