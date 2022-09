Krisis Energi Menghidupkan kembali Batubara

Islam Times - Harga batubara melonjak karena krisis energi global memaksa penyedia listrik di seluruh dunia untuk meningkatkan penggunaan mineral sarat karbon.

Dilansir dari Axios, perlakuan baru terhadap batubara mewakili perubahan dari fokus global yang sebelumnya pada pengurangan emisi.Hasilnya, harga batu bara di seluruh dunia telah mencapai level tertinggi baru dalam beberapa minggu terakhir.Harga patokan batubara berjangka Eropa naik sekitar 90% dari tahun lalu menjadi lebih dari $320 per metrik ton.Batubara Newcastle Australia, patokan untuk pasar Asia, juga mencapai rekor lebih dari $450 per metrik ton dalam beberapa hari terakhir.Harga batubara AS juga mencapai rekor hampir $200 per short ton.Selama dekade terakhir, harga gas alam yang murah dan upaya untuk mengurangi emisi karbon digabungkan untuk secara drastis mengurangi penggunaan batu bara untuk produksi listrik.Perang Ukraina dan kekeringan global mendorong penyerapan batubara yang tidak terduga.Pemutusan total aliran gas alam Rusia melalui pipa Nord Stream ke Jerman berarti lebih banyak listrik harus dihasilkan dengan bahan bakar lain.Jerman sendiri telah mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang ditutup. Italia, Austria dan Belanda telah mengumumkan rencana serupa.Sementara itu, kondisi kekeringan di seluruh dunia juga mendorong permintaan batu bara.Di Cina, konsumen batu bara terbesar di dunia, kekeringan telah secara tajam mengurangi produksi pembangkit listrik tenaga air dan meningkatkan penggunaan batu bara.Di Prancis, panas telah membuat sungai terlalu hangat untuk mendinginkan armada pembangkit nuklirnya yang penting, memaksa pengurangan produksi energi.Semua peningkatan permintaan di seluruh dunia juga membantu menaikkan harga AS.Dengan produksi yang pada dasarnya datar dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan permintaan telah menghasilkan reaksi harga yang cukup besar.Sebuah laporan Juli dari Badan Energi Internasional memperkirakan konsumsi batubara global akan naik 0,7% tahun ini — dan kira-kira menyamai tertinggi sepanjang masa untuk penggunaan batubara yang ditetapkan pada 2013.Emisi karbon terkait listrik selama tahun mendatang, karena peningkatan penggunaan batu bara kemungkinan akan mendorongnya naik dari rekor tingkat tertinggi yang dicapai pada tahun 2021."Itu tradeoff yang kita hadapi," kata Harrison Fell, seorang profesor ekonomi energi di North Carolina State University."Kita memiliki sumber alternatif tersedia yang bagus untuk keandalan, tetapi dengan mengorbankan efek lingkungan."