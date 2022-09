Laporan: AS Mempertimbangkan untuk Menjatuhkan Sanksi terhadap China untuk Mencegah Invasi ke Taipei

IslamTimes - Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap China guna mencegah Beijing dari kemungkinan mengambil tindakan militer terhadap China Taipei di masa depan.

Reuters pada hari Selasa (13/9) mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut yang mengatakan bahwa AS dan Uni Eropa (UE) sama-sama melakukan studi kelayakan tentang potensi penerapan sanksi terhadap China untuk mencegahnya mengambil Taipei dengan paksa.Idenya adalah untuk mengambil sanksi di luar tindakan yang telah diambil di Barat untuk membatasi beberapa perdagangan dan investasi dengan China dalam teknologi sensitif seperti chip komputer dan peralatan telekomunikasi, katanya.Beijing telah mengatakan bahwa Taipei harus dipersatukan kembali dengan China daratan, dengan paksa jika perlu.“Potensi pengenaan sanksi terhadap China adalah latihan yang jauh lebih kompleks daripada sanksi terhadap Rusia, mengingat keterlibatan AS dan sekutunya yang luas dengan ekonomi China,” Nazak Nikakhtar, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan AS, seperti dikutip.Sementara itu, anggota parlemen AS juga telah mempertimbangkan gagasan untuk membuat perubahan pada kebijakan "satu China" yang dideklarasikan Amerika Serikat, Global Times melaporkan pada hari Selasa.Di bawah kebijakan “satu-China” yang disetujui secara internasional, hampir semua negara, termasuk AS, mengakui kedaulatan Beijing atas Taipei. Namun, melanggar kebijakannya sendiri, dan dalam upaya untuk membuat Beijing bingung, Washington terus mengadili pulau yang memisahkan diri itu, terlibat dalam kontak diplomatik dengan pemerintah anti-China dan memasoknya dengan pengiriman senjata besar-besaran.Global Times melaporkan bahwa Komite Senat AS untuk Hubungan Luar Negeri sedang mempersiapkan rancangan Undang-Undang Kebijakan Taiwan tahun 2022, yang digambarkan sebagai restrukturisasi kebijakan AS yang paling komprehensif terhadap pulau bandel sejak Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979.Surat kabar China mengutip para ahli tentang masalah tersebut yang memperingatkan bahwa jika RUU kontroversial itu disahkan, itu akan mengarah pada pembatalan kebijakan satu-China AS, dan bahwa China akan mengambil tindakan balasan yang kuat.[IT/r]