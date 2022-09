AS Siapkan Dana Bantuan Afghanistan dengan Uang Bank Sentral yang Dibekukan

IslamTimes - Untuk sementara, bank sentral Afghanistan, yang pada Februari memiliki dana beku $7 miliar, “harus menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian, kapasitas, dan kemandirian untuk secara bertanggung jawab menjalankan tugas bank sentral,” kata Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS, Rabu (14/9). dalam pernyataan bersama. “Pengamanan yang kuat telah dilakukan untuk mencegah dana tersebut digunakan untuk kegiatan terlarang.”

Khususnya, pemerintah Taliban tidak akan menjadi bagian dari Dana Afghanistan yang baru, yang akan mempertahankan rekeningnya di Bank for International Settlements di Swiss.Pendanaan internasional ke Afghanistan ditangguhkan dan miliaran dolar aset negara itu di luar negeri, sebagian besar di Amerika Serikat, dibekukan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021 setelah penarikan militer AS.Pada bulan Februari, Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang meminta bank untuk menyediakan $3,5 miliar dari uang beku ke dana perwalian untuk didistribusikan melalui kelompok-kelompok kemanusiaan untuk bantuan dan kebutuhan dasar Afghanistan.$3,5 miliar lainnya akan tetap berada di AS untuk membiayai pembayaran dari tuntutan hukum oleh korban terorisme AS yang masih berjalan melalui pengadilan, didorong oleh klaim yang diajukan oleh anggota keluarga orang yang terbunuh pada 11 September 2001.[IT/r]