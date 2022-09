Anggota Parlemen Hizbullah Minta Pemerintah Naikkan Gaji, Soroti Peran AS dalam Memburuknya Krisis Lebanon

IslamTimes - Parlemen Lebanon bersidang pada Kamis (15/9) untuk membahas rancangan undang-undang anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah sementara.

Pidato anggota parlemen berkonsentrasi pada berbagai aspek krisis sosial ekonomi yang telah melanda Lebanon sejak 2019.Kepala blok Loyalitas untuk Perlawanan Haji Mohammad Raad mengindikasikan bahwa anggaran yang diajukan menyoroti tingkat krisis ekonomi, menambahkan bahwa pengepungan AS di Lebanon memperburuk situasi.MP Raad meminta pemerintah untuk menaikkan gaji karyawan agar mereka dapat mengatasi krisis inflasi, menggarisbawahi pentingnya mempertahankan keteraturan pemerintah.Anggota blok Loyalty to Resistance MP Ali Fayyad, pada bagiannya, mengindikasikan bahwa kesiapan Perlawanan untuk menghadapi setiap agresi terhadap hak maritim Lebanon telah memaksa mediator AS untuk memperbaiki caranya berkomunikasi dengan Lebanon.MP Fayyad menunjukkan bahwa sumber daya gas maritim akan memungkinkan Lebanon untuk melampaui cobaan ekonomi dalam durasi singkat yang berkisar antara 3 hingga 5 tahun, menambahkan bahwa, jika tidak, Lebanon akan membutuhkan 10 hingga 15 tahun untuk menyaksikan pemulihan ekonomi.Perlu dicatat bahwa Ketua DPR Nabih Berri mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia akan meminta parlemen untuk bersidang untuk memilih presiden baru setiap kali dia menemukan kesepakatan minimum di antara berbagai blok.[IT/r]