China Keberatan saat Senat AS Mengajukan RUU Hendak Meningkatkan Dukungan untuk Taiwan

IslamTimes - China telah mengeluh ketika panel Senat Amerika Serikat mengajukan RUU untuk secara signifikan memperluas dukungan militer untuk China Taipei.

Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada hari Rabu (14/9) menyetujui Undang-Undang Kebijakan Taiwan, yang dirancang untuk membuat perubahan pada kebijakan "satu China" yang dideklarasikan AS dan membuka jalan untuk bergerak lebih dekat untuk secara langsung memberikan miliaran dolar dalam bantuan militer kepada pemerintah sendiri. pulau.Undang-undang tersebut, yang meningkatkan taruhan terhadap Beijing, juga merekomendasikan sanksi terhadap China jika menggunakan kekuatan untuk mencoba mengambil alih pulau itu secara militer.Pada hari Kamis (15/9), Beijing bereaksi, dengan Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri, memperingatkan bahwa jika RUU itu terus berlanjut, itu akan mempengaruhi hubungan AS-China yang sudah tegang.“China dengan tegas menentang hal ini dan telah membuat pernyataan serius kepada pihak AS bahwa hanya ada satu China di dunia, bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China, dan bahwa China akan dengan teguh mempromosikan penyatuan kembali negara sepenuhnya,” tambahnya pada konferensi pers reguler.Mao lebih lanjut mencela undang-undang provokatif karena mengirimkan “sinyal palsu yang serius kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.”RUU akan pergi ke Gedung Putih setelah mendapatkan dukungan penuh Senat dan DPR. Presiden AS Joe Biden belum mengatakan apakah dia akan menandatangani RUU tersebut.China memiliki kedaulatan atas Taipei, dan di bawah kebijakan “satu-China” yang diakui secara internasional, hampir semua negara mengakui kedaulatan itu, yang berarti bahwa mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik dengan pemerintah yang memisahkan diri.AS juga mengaku mematuhi prinsip tersebut, tetapi melanggar kebijakannya sendiri dan dalam upaya untuk mengganggu Beijing, Washington mengadili pemerintah separatis di Taipei, mendukung sikap anti-China, dan memasoknya dengan sejumlah besar persenjataan. .Kembali pada bulan Agustus, Ketua DPR AS Nancy Pelosi menimbulkan kontroversi ketika dia melakukan perjalanan singkat ke Taipei dan bertemu dengan presidennya dalam apa yang dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap Beijing. China bereaksi dengan menegaskan kedaulatannya dan mengadakan latihan militer di sekitar China Taipei selama beberapa hari.[IT/r]