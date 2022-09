Raisi: AS Harus Mengambil “Tindakan Membangun Kepercayaan” Di Tengah Pembicaraan Kebangkitan JCPOA

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan "AS harus mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan" di tengah negosiasi yang sedang berlangsung mengenai pemulihan kesepakatan nuklir 2015.

Raisi membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi Al Jazeera Qatar pada hari Kamis (15/9).Ketika ditanya tentang potensi pembicaraan langsung antara Iran dan Amerika Serikat mengenai kesepakatan itu, dia berkata, "Pembicaraan langsung dengan AS mengenai perjanjian nuklir tidak ada gunanya."Kesepakatan itu, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], terjadi di Wina setelah negosiasi langsung maraton antara Iran dan kelompok negara P5+1 yang terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman. .Setelah kesimpulan, JCPOA dipuji oleh PBB dan Uni Eropa, yang mengoordinasikan pembicaraan, sebagai pilar perdamaian dan keamanan regional dan internasional.AS, bagaimanapun, meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan mengembalikan sanksi yang telah dicabut oleh perjanjian itu. Dengan melakukan itu, Washington melanggar sifat multilateral kesepakatan dan fakta bahwa itu telah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi.Raisi juga mengecam serangkaian sanksi baru yang dijatuhkan Washington pada Iran, dengan bertanya, "Jika Washington mengejar kesepakatan, mengapa dia menerapkan sanksi baru selama pembicaraan nuklir?"Dia mencatat, "Kami bertekad untuk melakukan pembelaan tegas terhadap hak-hak Iran dan rakyatnya" selama negosiasi.Dia menambahkan potensi penghapusan baru sanksi Amerika harus disertai dengan "jaminan" yang relevan.Para pejabat Iran, berulang kali, menegaskan bahwa setelah berpotensi mencabut sanksi, Washington harus dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengembalikan larangan itu lagi.Di tempat lain dalam sambutannya, presiden bersikeras bahwa untuk melanjutkan pembicaraan, "masalah perlindungan" antara Iran dan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional [IAEA], harus diselesaikan.Iran meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir [NPT] pada tahun 1970, yang mengharuskan negara-negara non-senjata nuklir untuk menerima perlindungan komprehensif yang dituntut oleh badan PBB.Juga, sebagai isyarat niat baik, Iran secara sukarela memilih untuk memiliki kerja sama yang luas dengan IAEA, di luar perjanjian perlindungan.Kembali pada bulan Juni, Tehran memutuskan untuk menghentikan kerja sama sukarela, sambil menekankan bahwa komitmennya berdasarkan perjanjian akan terus berlanjut.Iran dan IAEA saat ini terkunci dalam perselisihan yang dipicu oleh tuduhan yang dipengaruhi Zionis “Israel” pada badan tersebut, yang dilontarkan terhadap kegiatan nuklir damai Tehran sewaktu Republik Islam dan pihak-pihak lain dalam kesepakatan Iran tampaknya mendekati kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA. .Iran menegaskan bahwa kesepakatan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir bergantung pada penyelesaian masalah perlindungan antara Tehran dan IAEA dan bahwa tanpa menyelesaikan masalah itu, menghidupkan kembali kesepakatan itu tidak masuk akal.Raisi juga mengatakan Barat harus meminta rezim Zionis "Israel" untuk menghentikan program senjata nuklirnya daripada memilih Iran atas kegiatan nuklir damainya."Sebelum meminta kami untuk menghentikan kegiatan nuklir kami, Barat harus membuat tuntutan ini pada rezim Zionis yang memiliki senjata pembunuhan massal," katanya.Rezim pendudukan, yang menerapkan kebijakan ambiguitas yang disengaja tentang senjata nuklirnya, diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata non-konvensional di Asia Barat.Namun, entitas pendudukan menolak untuk mengizinkan inspeksi fasilitas nuklir militernya atau menandatangani NPT. Sebanyak 191 negara, termasuk Iran, telah bergabung dalam pakta internasional, yang didirikan pada tahun 1970 dengan tujuan untuk mempromosikan program energi nuklir damai dan mengejar perlucutan senjata nuklir di seluruh dunia.Raisi, sementara itu, menyinggung pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan Arab Saudi yang berusaha untuk memperbaiki perbedaan antara kedua belah pihak.Riyadh memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Tehran pada awal 2016 menyusul demonstrasi yang diadakan di depan Kedutaan Besar Saudi di Tehran dan Konsulatnya di kota suci Mashhad di timur laut oleh pengunjuk rasa yang marah mengecam keluarga Al Saud atas pembunuhan tokoh Syiah Saudi. Ulama Nimr al-Nimr."Pembicaraan dengan Arab Saudi terus berlanjut. Kami telah mengadakan lima putaran pembicaraan dan akan terus mengadakan lebih banyak lagi," kata presiden.Mengatasi kegagalan berlarut-larut Irak untuk membentuk pemerintahan, Raisi mengatakan, "Kami akan senang untuk menyaksikan [pembentukan] pemerintahan yang kuat di Irak."Negara Arab itu tidak memiliki pemerintahan sejak pemilihan parlemen pada Oktober. Anggota parlemen yang setia kepada ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr melampaui calon lainnya dalam jajak pendapat dengan memenangkan sebanyak 73 kursi.Namun, kursi itu tidak cukup untuk memberi mereka mandat untuk memecahkan kebuntuan. Sadr sendiri mengatakan dia tidak akan bekerja sama dengan blok lain untuk membentuk aliansi yang dapat memberikan dukungannya di belakang perdana menteri baru.Raisi mengatakan negara-negara Eropa telah mendekati Republik Islam mengenai krisis Irak, dengan mengatakan, "Kami mengatakan kepada mereka bahwa masalah ini menyangkut Irak."Presiden Iran juga mengatakan, "Masalah kawasan akan terpecahkan jika pasukan asing menghentikan campur tangan mereka [dalam urusan regional]," menambahkan, "Orang Irak seharusnya tidak mengizinkan kehadiran Amerika [di negara mereka]."Pada Januari 2020, parlemen Irak menyetujui undang-undang yang mengamanatkan penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS dari tanah negara Arab.Undang-undang itu disahkan setelah serangan pesawat nir awak AS membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG], dan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak [PMU], Abu Mahdi al-Muhandis , dekat Bandara Internasional Bagdad.Kedua komandan populer tersebut telah memainkan peran kunci dalam melenyapkan kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS”/“ISIL”] di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Presiden Iran akhirnya membahas masalah gencatan senjata April-sekarang di Yaman.Gencatan senjata hampir bertahan, meskipun ada pelanggaran sporadis oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, yang mulai melancarkan perang terhadap negara termiskin di dunia Arab itu pada Maret 2015.Presiden Raisi mengatakan agar gencatan senjata memasuki negara permanen, koalisi harus mencabut pengepungan yang telah dilakukan terhadap Yaman sejak awal invasi.[IT/r]