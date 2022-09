Rusia: Pipa Gas ke China Akan Menggantikan Proyek Nord Stream 2 yang Terhenti

IslamTimes - Menteri energi Rusia telah mengumumkan bahwa Nord Stream 2 akan "diganti" oleh pipa gas alternatif ke China karena proyek strategis tersebut gagal membuat kemajuan karena sanksi Barat terhadap Moskow atas operasi militernya di Ukraina.

Alexander Novak membuat pengumuman dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Rusia Rossiya-1 pada hari Kamis (15/9), menanggapi dengan tegas "Ya" untuk pertanyaan apakah Moskow akan menggantikan Eropa Nord Stream 2 dengan Asian Force Siberia 2 di tengah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.Di sela-sela kunjungan ke Uzbekistan pada hari sebelumnya, Novak mengatakan Rusia dan China akan segera menandatangani perjanjian pengiriman "50 miliar meter kubik gas" per tahun melalui pipa Force 2 di masa depan di Siberia.Menteri Rusia menambahkan bahwa volume yang disebutkan hampir mewakili kapasitas maksimum Nord Stream 1 — total 55 miliar meter kubik — yang telah ditutup sejak awal bulan ini.Novak juga menekankan bahwa ekspor gas Rusia ke Uni Eropa "akan turun sekitar 50 miliar meter kubik" pada 2022.Pembangunan Force Siberia 2, yang akan mendorong ekonomi China yang boros energi sebagian melalui Mongolia, dijadwalkan akan dimulai pada 2024.Selain itu, menteri Rusia mengatakan bahwa Gazprom, operator pipa gas Force of Siberia 1 yang telah menghubungkan ladang Chaiandina ke timur laut China sejak akhir 2019, akan "meningkatkan pengirimannya" hingga masing-masing mencapai "20 miliar meter kubik gas" per tahun.Pada 2 September, raksasa gas Rusia Gazprom menghentikan aliran gas alam tanpa batas ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1 karena kesalahan teknis, tanpa memberikan kerangka waktu untuk pembukaan kembali.[IT/r]