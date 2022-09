China Jatuhkan Sanksi terhadap Bos Kontraktor Senjata AS

IslamTimes - Beijing memberlakukan sanksi pribadi pada CEO dua raksasa manufaktur senjata AS atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan. Berita itu dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin (12/9). Itu terjadi dua minggu setelah Washington mengumumkan paket senjata senilai $ 1,1 miliar ke pulau itu, kesepakatan AS-Taiwan terbesar di bawah pemerintahan Joe Biden.

Beijing menuduh Boeing dan Raytheon terlibat dalam kesepakatan senjata senilai $1,1 miliar dengan Taiwan.Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menjelaskan bahwa penjualan senjata AS ke pulau itu, yang dianggap China sebagai wilayahnya, "sangat melanggar" apa yang disebut kebijakan 'Satu China' dan perjanjian yang ada antara AS dan China.“Untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Gregory J. Hayes, Ketua dan Chief Executive Officer Raytheon Technologies Corporation, dan Theodore Colbert III, Presiden dan Chief Executive Officer Boeing Defense, Space & Security, yang terlibat dalam penjualan senjata terbaru,” katanya tanpa merinci sanksi apa yang akan dijatuhkan.Menurut Reuters, Boeing adalah kontraktor utama untuk rudal anti-kapal Harpoon, dan Raytheon untuk rudal udara-ke-udara Sidewinder dan peralatan sistem radar termasuk dalam penjualan.Raytheon, bersama dengan Lockheed Martin, telah dikenai sanksi China sejak Februari, ketika Washington mengumumkan penjualan upgrade sistem rudal Patriot senilai $100 juta ke Taipei.Mao Ning mengulangi seruan kepada Washington untuk menghentikan semua pasokan senjata ke Taiwan dan “untuk berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan.”Dia menekankan bahwa negaranya akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanannya. AS menegaskan bahwa paket senjata besar-besarannya tidak melanggar kebijakan "Satu China" dan hanya akan membantu Taiwan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang tepat.Ketegangan antara AS dan China meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus. China menanggapi dengan melakukan latihan militer skala besar di dekat pulau itu. Ini, pada gilirannya, mendorong Washington untuk mengirim armada kapal penjelajah ke Selat Taiwan.Meskipun hubungan tegang dengan China, Senat AS pada Rabu (14/9) menyetujui RUU yang akan mengalokasikan $4,5 miliar bantuan keamanan untuk Taipei selama empat tahun.[IT/r]